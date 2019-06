Mara Venier si separa dal marito il giorno del loro anniversario: il triste post sui social

Mara Venier è una delle conduttrice più seguite sui social. La capitana di Domenica In ha scritto stamattina un post malinconico

Mara Venier ha sempre manifestato le difficoltà di far conciliare lavoro e vita privata ed è per questo che la conduttrice ha dovuto fare a volte delle scelte dolorose e che hanno pesato sull’equilibrio familiare e sul rapporto col marito Nicola Carraro.

Mara Venier, il marito la lascia sola il giorno del loro anniversario

Anche durante Domenica In, Mara Venier ha raccontato dei problemi che spesso aveva a causa dei ritmi estremi del suo lavoro. Fara la donna di spettacolo è bello ma comporta, dal punto di vista familiare diverse rinunce. Il tempo è sempre poco e si va spesso e volentieri in velocità. Bisogna trovare il modo di conciliare le due sfere, quella lavorativa e quella privata e non sempre ci si riesce al meglio.

Però Mara ha avuto la fortuna di incontrare una persona molto comprensiva nella sua vita, Nicola Carraro. Suo marito si è sempre dimostrato comprensivo e ha cercato di comprendere spesso i suoi No.

Mara e Nicola compiono 13 anni di matrimonio, ma lui è a Santo Domingo

Anche in una ricorrenza così bella e speciale, come il loro 13esimo anniversario, i due sono costretti a restare lontano l’uno dall’altro. Mara Venier, dal suo account instagram, infatti ha fatto sapere che purtroppo Nicola non è l’ a festeggiare con lei. Il suo amore è a Santo Domingo. Spesso è lì anche con lei. Ma purtroppo Mara non può raggiungerlo. Nicola non poteva tornare in Italia anche perché si trova lì per motivi di salute.

Insomma, una storia d’amore che purtroppo, per via di impegni di lavoro e motivi di salute, non può essere vissuta a pieno. Nel suo lungo post Mara rivela che Nicola non è solo ma è con l’amico Bibì e comunque, nonostante tutto, ritornerebbe indietro a quel giorno per sposarlo altre mille volte.