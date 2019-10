Manovra, la Bonetti inserisce il congedo paternità e assegno unico per i figli

La manovra si amplia e il Ministro Bonetti inserisce il congedo paternità nonché assegno unico per i figli. Di cosa si tratta?

Il Ministro Bonetti ha inserito nella Manovra anche il congedo paternità, per tutti gli uomini che hanno un bambino e devono aiutare la moglie/compagna nei primi giorni dopo la nascita.

Il congedo paternità

I papà potranno stare a casa sino a 10 giorni dopo che il loro piccolo bambino è nato. E’ una proposta del Ministro delle pari opportunità Elena Bonetti – Italia Viva – che vorrebbe inserire già nella nuova Manovra.

Il suo intervento è stato fatto dalla provincia di Palermo – Terrasini – per le giornate dedicate a #Futura che è la scuola per i giovani di formazione politica istituita da Matteo Renzi.

Cosa ha previsto? Prima di tutto un congedo di almeno 10 giorni dal parto mentre ora sono previsti solo 5 giorni di congedo obbligatorio entro il quinto mese del neonato – con copertura assicurativa del 100%.

Se si parla invece di congedo di paternità facoltativo – questo deve essere non superiore a dieci mesi unici per entrambi i genitori (e quindi non 10 mesi per uno solo dei due):

“un partito che nasce per evitare lo sfacelo delle famiglie italiane. non aumentare l’iva significa non caricare ulteriormente le famiglie”

L’assegno unico

Tra le previsioni del Ministro Bonetti c’è anche un assegno unico, che si pone come contributo di carattere economico per tutte le famiglie e per la nascita di ogni figlio sino alla maggiore età. Non solo, ma anche una riduzione del costo – o addirittura la gratuità – dell’asilo nido e un bonus nascita.

Bonetti ha voluto anche parlare dello ius culturae, un nodo emerso in questi giorni nuovamente al Parlamento:

“io l’ho sostenuto, noi siamo in prima linea”

Augurandosi che altre forze di Governo possano trovare un accordo su questa questione, a suo dire molto importante.