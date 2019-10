In arrivo l’Assegno Unico: sostituirà definitivamente il Bonus bebè, i Voucher asili nido e i Bonus mamma domani

Addio al Bonus Bebè? È allo studio della Commissione Affari sociali la misura denominata “Bonus figli a carico”, che potrebbe essere introdotta già con la nuova Legge di Bilancio 2020.

L’obiettivo è quello di rafforzare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso l’assegno unico: si tratta di un contributo economico erogato ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico da 0 a 26 anni.

Dopo aver riscosso grande successo si dovrà definitivamente dire addio al Bonus bebè, ai Voucher asili nido e al Bonus mamma domani.

Infatti, è allo studio una misura unica e universale: il Bonus figli a carico, che potrebbe essere introdotta con la nuova Legge di Bilancio 2020.

Si tratterà di un contributo di natura economica a sostegno delle famiglie con figli a carico e potrebbe prevedere l’erogazione di assegni familiari di importo variabile in base all’età del figlio:

fino a 400 euro per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico fino a 3 anni, per baby parking, servizi di baby-sitting, micronidi, etc.;

per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico fino a 3 anni, per baby parking, servizi di baby-sitting, micronidi, etc.; 80 euro mensili , fino al compimento dei 26 anni;

, fino al compimento dei 26 anni; 240 euro per un anno fino al compimento della maggiore età.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono previste maggiorazioni in misura non inferiore al 40% per ciascun figlio con disabilità.

Per i figli che hanno compiuto il terzo anno di età e fino al compimento dei 14 anni, è prevista una dote ridotta maggiorata di almeno il 40% per i figli con disabilità. Per le detrazioni per coniuge a carico e familiari, al momento, non sono previsti ulteriori cambiamenti.

Le coperture dovrebbero arrivare dal taglio di attuali provvedimenti a sostegno delle famiglie, compresi gli assegni al nucleo familiare, le detrazioni per minori a carico, la soppressione del fondo di sostegno alla natalità gestito dalla Consap ed il bonus bebè e il premio alla nascita.