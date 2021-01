Manifestazioni per Navalny, la polizia tenta di fermarle prima che abbiano inizio

È passata una settimana dall’arresto ingiustificato del maggiore oppositore di Putin e adesso il dissenso scende in piazza.

I sostenitori di Aleksej Navalny si sono riuniti nelle piazze di molte città russe, finanche in Siberia, nonostante le temperature sotto 0 e il divieto di assembramenti a causa del covid.

La loro è una manifestazione di sdegno nei confronti di un arresto che considerano ingiustificato, frutto dello strapotere di Vladimir Putin.

Ma prima ancora del principio del corteo nella capitale, sono iniziati gli arresti, ve ne sarebbero stati almeno 20, secondo quanto riportato dalla testata Meduza.

Il fermo è diretto innanzitutto a quanti hanno portato con sé dei cartelli con scritte a sostegno dell’opposizione.

Vengono riportati metodi duri da parte dei poliziotti. Un giornalista dell’Ansa è testimone di come non vi sia alcuna discriminante di fronte la divisa, neanche l’eta. Infatti l’inviato ha assistito all’arresto di un ragazzino di 12 anni.

Fascisti fascisti, sono le urla della folla verso la polizia. L’accusa è quella di tenere in piedi un regime che non contempla la libertà del popolo.

La BBC informava riguardo la partecipazione di Yulia Navalnaja, moglie di Navalny da 22 anni, che è si è unita al corteo di Mosca:

“per me stessa, per lui, per i nostri figli, per i valori e le idee che condividiamo”