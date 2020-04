Hai sempre le mani sudate? Non sei il solo! Ecco le possibili cause di questo disturbo.

Tante sono le persone che, nel mondo, si ritrovano a combattere, ogni giorno, con mani sudate.

In molti, infatti, soffrono di iperidrosi che le fa sudare eccessivamente e di questi, il 90% di essi suda anche in altre parti del corpo, come piedi e ascelle.

Sudi anche quando non fa caldo

La tua sudorazione interferisce con la tua capacità di fare ciò che vuoi. Ti senti imbarazzato nello stringere la mano a causa del tuo sudore eccessivo.

Sudi così tanto che ti provoca disagio ogni volta. Se riesci a identificarti con le affermazioni, potresti soffrire di iperidrosi.

Come funziona l’iperidrosi

Il motivo per cui esiste il sudore umano è quello di raffreddare il corpo e mantenere una temperatura corporea interna sana (termoregolazione), ma per le persone con iperidrosi, la sudorazione si verifica molto più frequentemente di quanto sia necessario per mantenere il corpo fresco.

L’iperidrosi provoca l’eccessiva attività delle ghiandole sudoripare, il che provoca un’eccessiva sudorazione anche in assenza di fattori scatenanti del sudore, come il calore.

Non importa se il tempo è bello, le persone che hanno l’iperidrosi subiranno un’eccessiva sudorazione anche quando non ci sono ragioni esterne che giustifichino tale reazione.

Le mani sono una delle aree più comuni del corpo colpite da iperidrosi. Se hai l’iperidrosi, potresti scoprire che le tue mani sono costantemente sudate e non hai idea del perché.

La pelle delle mani potrebbe essere bianca per l’umidità costante. Potrebbero anche iniziare a sbucciarsi.

La maggior parte delle persone che lottano contro le mani sudate hanno una forma di iperidrosi chiamata iperidrosi focale primaria.

L’iperidrosi focale primaria può anche far sudare eccessivamente i piedi, le ascelle, il viso o l’inguine.

L’iperidrosi che colpisce le mani è nota dal punto di vista medico come iperidrosi palmare.

Spesso le persone con iperidrosi sono colpite da diverse parti del loro corpo, quindi è probabile che tu abbia a che fare con un’eccessiva sudorazione su un’altra parte del tuo corpo oltre alle tue mani.

In questo caso, non preoccuparti, esistono diversi trattamenti efficaci che possono ridurre la sudorazione e migliorare la qualità della vita.

Fattori che possono causare mani sudate

Se hai sempre le mani sudate, sappi che esistono diversi fattori che possono causare iperidrosi palmare o peggiorare la condizione.

I tuoi geni

Sfortunatamente, quei palmi costantemente sudati potrebbero essere il risultato dei tuoi geni.

Un famoso studio condotto presso l’Università della California nel 2002 ha dimostrato che molti casi debilitanti di iperidrosi palmare sono effettivamente il risultato di geni “difettosi” trasmessi di generazione in generazione. Si pensa ora che l’iperidrosi sia ereditaria, almeno in parte.

Ciò evidenzia il fatto che i tuoi sintomi non sono necessariamente il risultato di stress o problemi emotivi, anche se l’iperidrosi e l’ansia sono spesso correlate e queste cose possono sicuramente influire sulla loro gravità.

Tuttavia, non pensare che la guarigione sia impossibile: ci sono molti trattamenti che possono fare la differenza e migliorare la qualità della tua vita.

Stai combattendo lo stress

La maggior parte di noi inizia ad avere mani sudate quando accade qualcosa di stressante, come un esame, una proposta di matrimonio o parlare in pubblico.

Questo perché lo stress ha innescato la nostra risposta di lotta o fuga, rilasciando gli ormoni dello stress epinefrina e cortisolo.

Questi ormoni ci aiutano a far fronte allo stress, ma aumentano anche la temperatura corporea.

Naturalmente, i nostri corpi lavorano per ridurre questa temperatura nel modo in cui sanno, attivando le ghiandole sudoripare.

Se sei sotto stress cronico, il tuo corpo è costantemente in allerta e probabilmente continuerai a sudare tutto il giorno e sperimenterai ciò che è noto come sudore da stress.

Fobia sociale

Spesso è difficile dire quale sia venuto prima: ansia sociale o mani sudate. Tuttavia, non c’è dubbio che i due alimentino un circolo vizioso. Iperidrosi e ansia vanno spesso di pari passo.

Lo scenario è familiare: ti vergogni tremendamente delle tue mani sudate e senti che le altre persone ti guarderanno con disgusto e ti giudicheranno negativamente.

Quindi, quando il manager della banca partecipa alla stretta di mano formale, ti senti insicuro. O quando il tuo amico ti vuole stringere affettuosamente alla tua mano, quel terrore familiare inizia ad aumentare.

Scenari come questi innescano la tua risposta di lotta o fuga, i tuoi ormoni dello stress entrano in azione e i tuoi palmi diventano sudati.

Basso livello di zucchero nel sangue

Se desideri costantemente spuntini zuccherati e spesso salti i pasti potresti soffrire di bassi livelli di zucchero nel sangue. Ciò può verificarsi anche se si soffre di diabete.

I problemi di zucchero nel sangue potrebbero peggiorare l’iperidrosi palmare. Il tuo corpo ha bisogno di un costante apporto di energia per andare avanti.

Ma quando mangi questi tipi di cibi zuccherati o rimani a lungo senza mangiare, i livelli di zucchero nel sangue possono fluttuare selvaggiamente.

Per far fronte a ciò, il corpo rilascia ormoni dello stress come l’epinefrina che stimolano il rilascio di zucchero dai depositi del corpo. Inoltre, provoca sintomi di stress come palmi sudati e tremori.

Troppo alcol

Molti di noi bevono diversi bicchieri di alcolic per rilassarsi alla fine di una lunga giornata dura. Non c’è niente di sbagliato in questo!

Tuttavia, l’alcol può essere un grosso problema se sei vulnerabile ai palmi sudati.

L’alcool può causare un’eccessiva sudorazione e può peggiorare o persino innescare i sintomi.

Questo perché l’alcol provoca la dilatazione dei vasi sanguigni che ha un effetto riscaldante sulla pelle. Ciò induce l’attivazione del sistema nervoso parasimpatico, rilasciando molto sudore per ridurre la temperatura corporea.

Questi sintomi peggiorano quanto più alcool consumi e possono raggiungere livelli cronici per coloro che diventano dipendenti.

Cibi piccanti e caffè

Anche se è improbabile che cibi piccanti e caffè causino mani sudate, possono avere un potente effetto sulla capacità del corpo di mantenere la sua temperatura interna.

Queste sostanze possono peggiorare i sintomi della sudorazione di cui potresti già soffrire, soprattutto se sei sensibile alle spezie o alla caffeina.

La caffeina può essere un fattore scatenante per l’eccessiva sudorazione, quindi è una buona idea usarla con moderazione.

Sia le spezie che la caffeina possono attivare i neurotrasmettitori come l’acetilcolina, che causano una reazione eccessiva delle ghiandole sudoripare e producono quantità eccessive di sudore.

Possono anche innescare il rilascio di ormoni dello stress che vanno ad aggravare ulteriormente il problema.

L’iperidrosi è pericolosa?

Di solito, quando le persone scoprono di avere una condizione medica di cui non hanno familiarità, la prima cosa che vogliono sapere è come li influenzerà – se sarà pericoloso per loro in qualche modo o accorcerà loro la vita.

Se hai l’iperidrosi dovresti essere sollevato nel sapere che non sarà un pericolo per la tua salute.

Anche se l’iperidrosi non influisce sulla tua longevità, ciò che può fare è influenzare la qualità della tua vita. È una condizione che altera la vita delle persone che ne soffrono.

Può avere un impatto sulle tue relazioni: molte delle relazioni nella tua vita possono essere influenzate da mani sudate. Quando incontri qualcuno, la prima cosa che fai generalmente è stringergli la mano. Ma quando le tue mani sono intrise di sudore, l’ultima cosa che vuoi fare è stringere la mano a qualcuno.

Fiducia: avere mani costantemente sudate può sgretolare i tuoi sentimenti di fiducia e autostima.

Lavoro: alcune persone hanno difficoltà a svolgere il proprio lavoro a causa dell’iperidrosi. L’eccessiva sudorazione può essere un problema per alcune occupazioni, come i chirurghi in cui è necessario trattenere gli strumenti durante le operazioni.

Depressione: per alcuni, la condizione può causare depressione a causa dell’impatto che ha sulla loro vita.