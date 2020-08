Maltempo al Nord Italia, alberi abbattuti e piogge torrenziali: un morto e 3 feriti

Continua il lavoro incessante dei vigili del fuoco per via dell’ondata di maltempo che si è abbattuta nelle ultime ore sulle regioni del Nord Italia.

Sarebbero almeno 3 le persone ferite dal crollo di un muro a Chiavari. Un giovane invece è morto dopo aver sbandato con l’auto. Il maltempo proseguirà per tutta la giornata di lunedì.

Maltempo al Nord Italia

Il maltempo che nelle ultime ore sta flagellando il Nord Italia ha già fatto una vittima e tre feriti. Come riferisce anche Fanpage, infatti, in Liguria, 3 persone sono rimaste ferite dal crollo di un muro.

Pioggia torrenziale e grandine hanno creato problemi anche tra Chiavari e Rapallo. È proprio a Chiavari che un clochard è rimasto ferito dal crollo di un muro. L’uomo è stato ricoverato all’ospedale di Lavagna: le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Un ragazzo di 25 anni è morto in località Pedemonte a Serra Riccò, provincia di Genova, dopo essersi ribaltato con la sua auto. Resta ancora da chiarire se l’incidente sia dipeso dalle forti piogge.

L’allarme è scattato anche sulla via Aurelia dove il vento forte ha scoperchiato il tetto di una palazzina.

Maltempo anche a La Spezia, dove il vento ha soffiato oltre i 90 km orari.

I vigili del fuoco hanno lavorato per tutta la notte per gli alberi caduti e tetti scoperchiati.

Situazione difficile in Veneto

Una situazione molto difficile si è registrata anche in Veneto, nel padovano. Un fulmine ha centrato in pieno un condominio: fortunatamente non si sono registrati feriti.

Alberi crollati anche ad Anguillara. La giornata di oggi proseguirà all’insegna del maltempo. Il centro meteo dell’Arpav ha infatti segnalato l’allerta meteo fino a domani, martedì 4 agosto, con temporali anche forti su tutta la regione.

Nel mantovano intere serre e frutteti sono andati distrutti. E’ il primo bilancio della Coldiretti Lombardia sugli effetti della grandinata ha colpito le campagne mantovane nella notte appena trascorsa.