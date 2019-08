Vladimir Luxuria all’ospedale di Foggia ‘Ricovero per acciacchi al cuore’: riposo e controlli per la sua mamma – Foto

Vladimir Luxuria all’ospedale di Foggia ‘Ricovero per acciacchi al cuore’: riposo e...

La famosissima attivista del movimento lgbt, Vladimir Luxuria, scrive un post direttamente dall’ospedale allarmando i fan

Vladimir Luxuria, ex opinionista de L’isola dei famosi e amata concorrente temporanea del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso, mette in allarme i fan sui social con un post e una foto direttamente dall’ospedale.

Vladimir Luxuria e il pericolo scampato

Sui social nelle scorse ore è apparso un post su Instagram dell’ex deputata dove rassicura i fan a proposito delle condizioni di salute della mamma Maria Michela Guadagno. Nella foto appare tranquilla vicino alla madre, ancora visibilmente provata sul letto d’ospedale. Non ci sono dettagli sulla patologia che ha colpito la madre però stando alle parole spese sotto l’immagine sembra che tutto sia andato per il meglio:

Il cuore di mia mamma resta forte: pericolo scampato, adesso è di nuovo a casa. Ne approfitto per ringraziare tutto il personale degli Ospedali Riuniti di Foggia che hanno assistito mia mamma con professionalità e umanità. Adesso un po’ di riposo e controlli. Adesso mi sento più tranquilla.

Il forte legame con i genitori

Dopo un iniziale periodo caratterizzato da grandi tensioni con la propria famiglia, in particolar modo durante la gioventù, il legame ora è più sereno che mai. Vladimir Luxuria e i suoi genitori, Antonio e Maria Michela, hanno superato moltissime difficoltà specialmente dopo il coming out della figlia (inizialmente preso non bene dalla famiglia):

I miei genitori all’inizio non l’hanno presa bene e in qualche modo io li capisco. Ho avuto sorelle e amiche dalla mia parte. Mia sorella mi ha prestato un vestito e quando me lo sono messa ho detto ‘finalmente sono io’

Da quel momento sono passati tanti anni e le tensioni familiari del passato sono state ampiamente superate lasciando spazio ad una famiglia molto unita e inseparabile, in particolar modo durante i momenti di difficoltà.