Vladimir Luxuria ‘Il fidanzato le ha fatto le corna’: la sua reazione stupisce tutti

Vladimir Luxuria tradita dal fidanzato: la reazione dell’Attivista Lgbt stupisce tutti

Vladimir Luxuria, non ha mai esposto la sua vita privata al pubblico, tanto è vero che prima di oggi, non eravamo a conoscenza del fatto, che la giornalista fosse impegnata in una relazione.

Una relazione che non sarebbe andata a buon fine, avendo lei scoperto il tradimento del suo uomo.

Vladimir Luxuria tradita dal fidanzato

Ad aver infranto in mille pezzi, di Vladimir Luxuria, un tecnico di Mediaset, con cui da tempo l’attivista Lgbt intratteneva una storia sentimentale.

Secondo quanto riportato dal settimanale ‘Oggi’, l’ormai ex fidanzato di Luxuria, pare le abbia ‘messo le corna’.

Ecco quanto riportato dalla rivista:

“Lei credeva di aver trovato il nuovo amore e invece è stata sedotta e abbandonata! Luxuria è stata tradita dal tecnico Mediaset col quale aveva una segreta e assai focosa relazione’

Poi prosegue rivelando che Vladimir Luxuria, sarebbe decisa a non tornare indietro sui suoi passi, e di non volerne sapere.

I ‘beninformati’ come li definisce il settimanale, dichiarerebbero invece il contrario:

‘Vladimir ha deciso di non concedergli una seconda possibilità. I soliti ben informati dicono però che presto cambierà idea e ritornerà tra le virili braccia del compagno. A quando il perdono?”

La reazione dell’opinionista non lascerebbe spazio a dubbi. Tuttavia resterà ferma nella sua decisione di non offrire una seconda possibilità? Oppure cercherà di rimettere in ordine tutti i cocci rotti perdonando l’uomo che ha tradito la sua fiducia, così come rivelato dai ‘beninformati’?