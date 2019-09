Gravissimo lutto per la serie Beverly Hills 90210, dopo Luke Perry un altro terribile addio

Lutto nel mondo del cinema, addio ad un attore di Beverly Hills: “Purtroppo Brian è morto venerdì mattina…per complicazioni del suo cancro.”

Lutto per Beverly Hills: addio a Brian Turk

Una delle serie televisive più amate e seguite degli ultimi anni è, senza dubbio, Beverly Hills. La soap americana ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di fan in tutto il mondo. Nelle ultime ore, si legge in rete una notizia che ha sconvolto tutto il mondo del cinema e non solo. Si è spento all’età di 49 anni un attore che ha preso parte a Beverly Hills 90210: Brian Turk. L’attore americano ha preso parte parte, nel ruolo di Gabriel in Gabriel in Carnivale, ed è apparso anche in Criminal Minds. La notizia della sua morta è stata diffusa dal suo manager che ha scritto un lungo messaggio nel quale spiega cosa è successo all’attore.

Il messaggio di cordoglio sui social

Sulla pagina Go Found me , il manager ha affermato che circa un anno fa, a Brian Turk è stato diagnosticato un cancro

“Essendo la persona altruista e riservata che è, Brian ha taciuto per non preoccupare la sua famiglia e i suoi amici. Purtroppo, il cancro è diventato terminale. Brian ha avuto un impatto positivo su molti di noi, c’è sempre stato lì per noi nei nostri momenti di bisogno e celebrazione.”

Il manager ha poi aggiunto:

“Domenica la pagina è stata aggiornata con un nuovo post. “Purtroppo Brian è morto venerdì mattina per complicazioni del suo cancro. Continua a condividere questo Go Fund Me e invieremo gli accordi funebri una volta finalizzati. Grazie per il continuo sostegno alla famiglia Turk.”

La redazione di LettoQuotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia.