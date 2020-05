Beautiful, tremendo lutto nella famiglia Forrester: morto uno dei protagonisti della soap più amata nel mondo

Grave lutto per Beautiful, il drammatico messaggio di addio della figlia Hope: “Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine”

Una delle soap più longeve e amate della televisione è, senza alcun dubbio, Beautiful. In queste ore si legge una triste notizia che ha lasciato senza parole i fan della serie americana: è venuto a mancare Fred Willard, il noto attore comico che aveva fatto parte del cast.

Lutto per Beautiful: addio Fred Willard

La serie televisiva statunitense narra, sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles, le storie ricche di intrighi della famiglia Forrester. Nel 1987 è andato in onda il primo episodio della soap che è divenuta famosa in tutto il mondo, soprattutto nel nostro Paese. Negli anni, per i telespettatori italiani, Beautiful è divenuto un appuntamento fisso all’ora di pranzo e gli attori sono riusciti ad entrare nel cuore del pubblico grazie alle loro storie.

Non molte ore fa, il popolo del web è scosso da una triste notizia: è venuto a mancare, all’età di 86 anni, Fred Willard: il messaggio di cordoglio da parte dei colleghi.

Il messaggio di addio della figlia

Una carriera costellata di successi quella di Fred Willard. Negli anni, il volto noto dello spettacolo statunitense ha preso parte ad una serie di pellicole di successo. In Italia, è divenuto famoso nei panni di Eric Forrester nella soap opera Beautiful. L’uomo si è spento all’età di 86 anni per cause naturali.

La notizia della sua scomparsa è stata diffusa dalla figlia Hope con un commovente messaggio di addio:

“Mio padre è morto la scorsa notte a 86 anni. Ha continuato a muoversi, lavorare e renderci felici fino alla fine. Lo abbiamo amato tanto. Ci mancherà per sempre”,