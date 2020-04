Beautiful, attori morti durante le riprese: i volti che non rivedremo più nella soap

Beautiful, chi sono gli attori morti che non fanno più parte del cast della fiction americana di Canale Cinque? Eccone alcuni

Beautiful è una delle fiction più seguite e amate. La soap americana ormai da 30 anni sugli schermi televisivi è ancora molto seguita da giovani e adulti. Il suo è stato un enorme successo e ancora oggi detiene il record della fiction più longeva della televisione.

La fiction americana nonostante sia la più seguita, ha cambiato spesso personaggi. Ma la prima apparizione sullo schermo qui in Italia l’ha fatta proprio nel 1990 prima su Rai 2 e poi regolarmente su Canale Cinque.

La soap però in tutti questi anni però ha cambiato anche molti personaggi, alcuni andati via dalla fiction altri invece per scelta degli sceneggiatori, altri invece purtroppo deceduti.

Quali sono gli attori deceduti di Beautiful

Ricordiamo molti con tanto affetto la bravissima attrice che interpretava Sally Spectra, forse una dei personaggi più amati della soap. Ma l’attrice è stata sostituita successivamente dal volto della bravissima attrice Dalene Conley, il quale però ha perso la vita circa un anno dopo per un tumore allo stomaco all’età di 73 anni. Nonostante la morte delle due attrici, gli sceneggiatori hanno deciso di non far morire il personaggi di Sally, anzi attualmente, come è stato raccontato dalla nipote, la nonna Sally si troverebbe su un’isola a godersi la sua meritata pensione.

Ma ad abbandonare la soap non è stata solo l’attrice di Sally, ma anche Joseph Mascolo, Massimo Marone, per chi non lo ricorda è il padre biologico di Ridge Forrester. La presenza di Massimo Marone, ha cambiato fin dall’inizio la storia della soap con la sua presenza. L’attore ha avuto una lunga carriera prima di entrare a far parte del cast di Beautiful e si vedeva diviso tra cinema e televisione. Purtroppo l’attore ha lasciato tutti all’età di 87 anni per via dell’Alzheimer