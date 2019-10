Hai le lunette sulle unghie? Ecco cosa rivelano sulla tua salute

Lunette unghie, ma cosa sono? Si tratta della mezzaluna bianca, nota anche come lunula o piccola luna. Cosa ci dice sulla nostra salute? Scopriamolo insieme.

Lunetta unghie: cosa significa?

Le unghie normali dovrebbero essere ruvide, dure, a forma di arco, lisce e lucide con una lunula chiara che indica se la persona è energica e sana.

Più una persona è energica, più bianca è la lunula; al contrario, la lunula è povera e vaga.

In generale, la lunula occupa un’area di circa un quinto dell’unghia e ha il bordo chiaro e rivela anche eventuali malattie di una persona sotto forma di cambiamento di colore o crescente mezzaluna.

Una volta guarita, la persona riacquista la piccola luna che apparirà di nuovo gradualmente.

In generale, minore è la lunula di una persona, minore energia, minore salute e immunità ha, quindi è più probabile che si senta stanca. Se la lunula appare solo sui pollici, indica che l’energia fisica è insufficiente e la malattia sta per arrivare.

Altri fattori devono essere considerati in modo esaustivo nel giudicare se una persona soffre di una determinata malattia e non è necessario farsi prendere dal panico per il cambiamento della lunula, poiché la conferma di una malattia richiede molte ispezioni mediche.

Lunetta unghie mancante o scomparsa

Le persone con luna dell’unghia assente non sono necessariamente malate ma soffrono di più.

I bambini non hanno la piccola luna prima della loro crescita e i genitori non devono essere nel panico poiché la lunula apparirà in seguito.

Inoltre, la lunula scompare gradualmente se gli adulti hanno troppa vita notturna ed è difficile che la lunula ricresca. Quindi, non è consigliabile rimanere alzati fino a tardi.

Laddove la lunula si riduce, le persone possono integrare con proteine ​ e fare un esercizio adeguato.

Lunula e salute delle dita

La lunula racconta la salute del corpo umano.

Condizioni normali

1. Quantità: sarebbe meglio avere 8-10 lunule su entrambe le mani;

2. Forma: sarebbe meglio che occupasse un’area di un quinto dell’unghia;

3. Colore: sarebbe meglio di color avorio. Più è bianco, meglio è, il che indica che la persona è più forte.

Condizioni anormali

Lo sviluppo della lunula è influenzato dalla nutrizione, dall’ambiente e dalla qualità fisica. Quando la digestione e la funzione di assorbimento sono scarse, la lunula si attenua, si riduce e persino scompare.

La lunula grande indica la rapida circolazione del sangue mentre quella piccola indica la cattiva circolazione del sangue; la lunula scompare nella condizione di grave anemia.

Meno lunula ha una persona, minore sono l’energia e l’immunità: inoltre, i piedi e le sue mani saranno sempre freddi.

Colore della lunula

● Avorio: normale, questo tipo di persone è energico, forte e sano;

● Grigio: bassa energia, che influisce sul funzionamento della milza, dello stomaco, della digestione e dell’assorbimento ed è facile causare anemia e stanchezza;

● Rosa: lo stesso colore con l’unghia indica il declino delle funzioni dei visceri e il consumo eccessivo di forza fisica, che è facile che possa causare diabete, ipertiroidismo e altre malattie;

● Viola: cattiva circolazione sanguigna del cuore e dei vasi cerebrali, insufficiente apporto di sangue e ossigeno, vertigini, mal di testa e arteriosclerosi cerebrale;

● Nero: di solito indica la malattia cardiaca grave, il cancro o l’avvelenamento da farmaci e da metalli pesanti a causa dei farmaci a lungo termine.

Lunette unghie su cinque dita

● Pollice lunare: è correlato al polmone e alla milza. Il colore rosa indica la disfunzione pancreatica ed è facile prendere un raffreddore e sentirsi stanchi ripetutamente, anche avere il diabete

● Lunula sul dito indice: è correlata all’intestino e allo stomaco. Il colore rosa indica la cattiva circolazione nello stomaco e intestino crasso, quindi l’appetito diminuisce naturalmente.

● Lunula sul dito medio: è correlata al canale e alla coscienza del pericardio. Il colore rosa indica la psicentonia ed si possono riscontrare vertigini, mal di testa, coscienza sbilanciata, insonnia.

● Lunula sull’anulare: è correlata alla secrezione interna. Il colore rosa indica che il meridiano a triplo energizzante nell’anulare è anormale e si può accusare il declino costituzionale e la disarmonia yin-yang con un ineffabile disagio. Le donne di questo tipo hanno sempre le malattie ginecologiche come le mestruazioni irregolari.

● Lunula sul mignolo: è correlata a cuore e reni. Generalmente, è improbabile che la lunula appaia su questo dito e quando appare, implica la febbre. Il colore rosso indica una grave malattia cardiaca.

Sempre consigliabile consultare il medico per maggiori dettagli.