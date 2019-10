Luigi Di Maio, “Alleanza? Strada impraticabile!”: il duro sfogo del Ministro dopo la sconfitta in Umbria

Luigi Di Maio non è rimasto contento della sconfitta alle elezioni regionali in Umbria, attancando duramente la strada percorsa della allenza

L’alleanza e il duro sfogo di Luigi Di Maio dopo la sconfitta in Umbria, che sa quale sia stata la strada sbagliata perseguita.

Le dure parole del Ministro degli Esteri

Dopo che elezioni Regionali in Umbria hanno portato alla vittoria del centrodestra, era calato il silenzio nella maggioranza di Governo. Ma il ministro degli Esteri ha rilasciato poi una dichiarazione a SkyTg24, dove attacca duramente quanto accaduto:

“l’esperimento non ha funzionato. il pd ci fa male come la lega, se governiamo insieme”

Per poi evidenziare:

“il M5s va meglio quando è da sola”

Riprendendo le parole di chi pensava che una alleanza potesse aiutare nell’essere una grande forza:

“tutto questo non basta per interrompere l’esperienza del conte 2”

Rimanendo quindi al Governo con la coalizione che ne ha permesso la nascita, ma sottolineando

“il governo ha bisogno di essere migliorato e innovato”

Praticando una soluzione che dovrebbe essere attuata sin da subito, ovvero vincolare l’azione con un patto scritto esattamente come era stato fatto con la Lega:

“Io sono stato criticato quando ho fatto il contratto. ma penso sia meglio dettagliare di più il programma dell’esecutivo”

Sulla frase di Matteo Salvini che non intende vedere un futuro insieme al M5s, il ministro non si dilunga e conferma che sia l’ultimo dei suoi pensieri.

Il futuro per le prossime Regionali

Per le prossime regionali il Ministro sottolinea che in questi giorni farà un incontro con Calabria ed Emilia Romagna – da quel momento si deciderà come andare avanti: