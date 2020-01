Luigi Di Maio, il suo appello: “Moderazione in Iraq, priorità a combattere l’Isis”

Luigi Di Maio, il suo appello: “Moderazione in Iraq, priorità a combattere...

Luigi Di Maio ha lanciato il suo appello tramite Facebook parlando dell’Iraq e dell’Isis. Ecco le sue parole

Le parole di Luigi Di Maio postate sulla sua pagina ufficiale di Facebook stanno alimentando non pochi commenti. Ecco cosa ha detto.

L’appello del Ministro degli Esteri

Il leader del M5S ha postato un appello questa mattina per parlare della situazione attuale non del partito – tra esplusioni e addii – ma in Iraq e sulla lotta contro l’Isis.

Secondo il Ministro:

“In quella regione la nostra priorità è e resta la lotta al sedicente stato islamico”

Evidenziando che molti dei nostri militari siano stati feriti gravemente o ancor peggio morti mentre combattevano queste forze

“uomini e donne in uniforme rischiano la vita per garantire la nostra sicurezza”

Invita poi a mantenere tutti i canali aperti al fine di arrivare ad una comunicazione congiunta tra tutti i Paesi. Non manca una parte positiva nel suo appello lanciato su Facebook:

“l’Unione Europea deve sapere parlare con una sola voce. l’uso della forza non ha mai portato da nessuna parte”

Anzi, secondo il Ministro ha portato verso una destabilizzazione con effetti devastanti sul piano umano, migratorio e sociale.

Sottolinea di come la priorità più grande e al primo posto sia combattere l’Isis in ogni sua forma. Proprio in primavera, ha annunciato, che l’Italia ospiterà

“la riunione delal coalizione anti Daesh”

Con finalità nel rintracciare e neutralizzare i finanziamenti che vengono versati alle cellule terroristiche.

Il suo post è correlato dalla foto di una bambina in braccio ad un soldato italiano: