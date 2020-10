Luigi Celentano, chi è Gigino Wifi scomparso nel 2017?

Chi è Luigi Celentano il ragazzo napoletano sparito 3 anni fa nel nulla? Informazioni sulla sua vita e sulla sua scomparsa.

Chi è Gigino Wifi, ovvero Luigi Celentano, il ragazzo improvvisamente scomparso nel 2017?

Vita e informazioni sulla sua scomparsa e il suo possibile ritrovamento.

Luigi Celentano detto Gigino Wifi

Luigi Celentano è scomparso il 12 febbraio 2017 all’età di 18 anni. Viveva a Meta di Sorrento (Napoli) con la madre e il patrigno.

I suoi familiari e amici lo hanno descritto come un ragazzo come tanti con i classici sogni nel cassetto e le problematiche che ogni adolescente vive quando ‘diventa grande’.

Quando scomparve era alto 1,75, aveva i capelli biondi e gli occhi castani anche se chi lo conosceva bene sapeva che amava utilizzare le lenti a contatto colorate per rendere l’iride azzurra.

Veniva soprannominato dai suoi amici Gigino Wifi perché adorava restare connesso h24 e utilizzare molto i Social Networ.

Il ragazzo non andava d’accordo con il patrigno, i suoi genitori si erano separati anni fa. Veniva bullizzato a scuola e spesso anche malmenato. Si pensava che questi due motivi potessero essere la ragione che lo ha spinto a fuggire, presumendo che fosse ancora vivo.

Chi l’ha visto? ha speso molte puntate dedicandole a Luigi Celentano sperando che finalmente potesse essere ritrovato. Dopo la recente notizia del suo possibile ritrovamento il programma di Federica Sciarelli tornerà presto a parlare del caso Gigino Wifi.

Bullismo, lotte clandestine e minacce di morte

Il caso di scomparsa di Gigino Wifi è disseminato da dubbi e minacce oltre che dal puro mistero. Scomparso nella notte senza dire niente a nessuno, si è volatilizzato dopo aver pubblicato uno strano post su Facebook con un codice criptico che ancora nessuno sa spiegarsi.

Nella notte in cui scomparve da Vico Equense, paesino vicino a Meta di Sorrento dove si era recato per parlare con lo zio, il ragazzo era terrorizzato: si sentiva seguito.

Si legge su Movieplayer.it che aveva precedentemente confessato alla madre di aver ricevuto svariate minacce di morte e temeva per la sua incolumità. Non le aveva rivelato chi lo aveva minacciato.

A scuola veniva continuamente bullizzato sia a parole che con i fatti tanto che alcuni ragazzi sono arrivati a rompergli un braccio. I colpevoli sono stati a suo tempo denunciati da Luigi Celentano.

Luigino era entrato in un giro di Boxe clandestina e partecipava agli incontri per soldi ma senza dubbio anche per imparare a difendersi.

A Chi l’ha Visto? il padre di Luigi ha confermato che il figlio gli aveva chiesto di allenarlo al meglio delle sue possibilità: a breve avrebbe avuto un incontro dove avrebbe potuto vincere 1000€.

Le ipotesi su cosa lo avesse spinto a scomparire si concentravano sui problemi familiari con il patrigno e sugli atti di bullismo subiti ma nessuna certezza è giunta in quasi 4 anni fino a pochi giorni fa.

Presunto ritrovamento di Gigino Wifi

Sembra proprio che le ricerche siano terminate: forse Luigi Celentano è stato ritrovato, la notizia è giunta ad inizio ottobre 2020. In un video si vede un Luigi Celentano più magro e spensierato, la madre è convinta sia lui.

La mamma di Luigi sembra convinta che il figlio sia proprio la persona ripresa nel video, la sua testimonianza sulla segnalazione del suo ritrovamento è stato svelato a Chi l’ha visto? .