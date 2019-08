Grave lutto per Luciana Littizzetto, il triste addio sui social: ‘Non ci sei più’

Luciana Littizzetto in lutto, il triste messaggio sui social della comica torinese: ‘Non ci sei più. E nemmeno io’

La comica torinese, Luciana Littizzetto, è in lutto per la scomparsa della sua amica a quattro zampe.

Luciana Littizzetto in lutto: è morta Gigia

Giorni particolarmente tristi per Luciana Littizzetto che ha dovuto dire addio per sempre alla sua amica a quattro zampe, Gigia. La comica torinese aveva raccontato del suo incontro con la cagnolina avvenuto per puro caso. Sul suo blog, Cicapui, ha raccontato che le due si sono incontrate nel 2015 mentre era nei pressi di Milano per girare uno spot. La cagnolina fu salvata dalla costumista e successivamente dopo un periodo presso la casa della conduttrice di Che Tempo che Fa, insieme a Fabio Fazio, decise di prendersela con sé anche se aveva già un altro cane, Alì Babà. Da quel fortuito incontro sono passati dieci anni. Luciana Littizzetto in quell’occasione scrisse che il destino le aveva fatte incontrare e che il suo scodinzolare indicava che le voleva bene.

“Il destino ci ha fatto incontrare. Si, sto parlando di te, Gigione. Lo sai vero? Certo, perché sventoli la coda come il ventaglio di un’odalisca. Vuoi dirmi che mi vuoi bene? Lo so. Anch’io te ne voglio. E non posso neanche sventolare la coda per dirtelo.”

Poi aveva aggiunto:

“Ma tu mi capisci anche senza parlare. È un linguaggio particolare il nostro. Fatto di cuori. Cuori di femmine che battono all’unisono. Arf”

Il triste messaggio sui social

Dopo quasi dieci anni insieme, la comica torinese ha dovuto salutare la sua amica, Gigia. Un dolore che non può essere spiegato a parole che lascia un vuoto che non può essere colmato. Su IG, ha pubblicato un tenero scatto insieme a Gigia, il tutto accompagnato con una breve ma struggente didascalia:

“Non ci sei più. E nemmeno io”