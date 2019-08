Fabio Fazio, con la pancia floscia ‘Ingrassato e irriconoscibile’: la foto in costume diventa virale

Fabio Fazio in abiti eleganti e sempre raffinato è la routine, ma durante le vacanze è stato immortalato da Novella 2000 ingrassato e irriconoscibile

Fabio Fazio è uno dei conduttori più chiacchierati in Rai per via soprattutto di questioni legati al suo stipendio, per alcuni colleghi troppo alto. Adesso però fa parlare di sé per delle foto alquanto particolari che mostrano la silhouette senza trucco e inganno.

Fabio Fazio sempre raffinato e di classe davanti la telecamera

Il celebre Fabio Fazio, classe 1964, è uno dei conduttori più amati e apprezzati della Rai. Famoso nel tenere compagnia ai telespettatori italiani in copia con la frizzante Luciana Littizzetto, nei programmi Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa, che dal 29 settembre 2019 verranno trasmessi su Rai 2, si è sempre mostrato con outfit eleganti e ben curati.

Nell’ultima puntata in Rai 1 ha salutato il pubblico garantendo che nulla cambierà nella nuova sede anzi, il divertimento sarà sempre lo stesso e che l’importante è essere considerato come una risorsa e non come un problema.

Fazio non si è mai tirato in dietro nelle sfide che gli sono state proposte durante la sua carriera televisiva infatti ha condotto con successo anche il Festival di Sanremo del 2000 e del 2014.

Il conduttore fuori forma in vacanza: che pancia! (Foto)

Per il conduttore Fabio Fazio, dopo una lunga stagione televisiva piena di prime serate condite di ospiti e dibattiti, è giunta l’ora di godersi il meritato riposo. Dalle foto pubblicate sul nuovo numero del settimanale Novella 2000 si può notare il conduttore totalmente rilassato nel verde di Celle Ligure intento a stendere il bucato insieme alla moglie Gioia. Immagini sicuramente inusuali per il famoso volto della Rai che in veste di casalingo lasciano vedere la pancetta.

Senza i suoi abiti di scena si può notare una bella pancia rilassata che fa pensare ad un Fabio Fazio che si sta, giustamente, lasciando andare ad ogni tipo di divertimento e relax.

Alla fine le ferie servono per rilassare la mente ma anche il corpo e sarebbe un vero peccato rinunciare alle delizie liguri. Sicuramente queste vacanze daranno al conduttore la carica giusta per affrontare al meglio la nuova e impegnativa stagione televisiva che lo aspetta.