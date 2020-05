Luca Sacchi, emergono nuovi sms e tabulati: parte oggi il processo per i sei imputati

Oggi 18 maggio parte il processo per i sei imputati dell’omicidio di Luca Sacchi. Spuntano anche nuovi sms e tabulati da sottoporre.

Il processo per l’omicidio di Luca Sacchi parte oggi 18 maggio e vede sei persone che si siederanno al banco degli imputati.

Il processo per la morte di Luca Sacchi

Il giovane ragazzo romano è stato ucciso fuori dal John Cabot Pub nel quartiere di Appio Latino a Roma. Ci sono sei imputati che dovranno affrontare il processo.

Come si evince dal Gazzettino, si siederanno solo in cinque davanti ai giudici della prima Corte D’Assise, ovvero Paolo Pirino e Valerio Del Grosso che sono accusati di omicidio premeditato – Marcello De Propris accusato di concorso in omicidio per aver fornito l’arma del delitto. I tre dovranno rispondere anche di altre accuse tra cui detenzione illegittima di arma da fuoco e rapina.

Tra gli imputati anche il padre di De Propris e Anastasiya accusata di detenzione di stupefacenti per spaccio. Giovanni Princi ha richiesto il rito abbreviato – ottenenedolo: il ragazzo è accusato allo stesso modo di Anastasiya.

Il padre ha rilasciato una intervista al Messaggero, evidenziando il suo stato d’animo per l’inizio di questo processo:

“ho sperato che per tutto questo tempo anastasiYa ci telefonasse. se si fosse comportata onestamente…ma adesso vogliamo solo giustizia!”

Nuovi sms e tabulati

Sempre secondo quanto emerge dal Gazzettino, oggi durante il processo verranno esaminate nuove prove che riguardano tabulati ed sms che danno ancora più elementi sui protagonisti di questa terribile vicenda.

Un inizio processo che è stato posticipato da marzo, vista l’emergenza da coronavirus.