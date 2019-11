Luca Sacchi, il mistero del cellulare di Del Grosso: è caccia al “quarto uomo”

Si cerca di fare chiarezza nell’omicidio di Luca Sacchi con il mistero del cellulare di Del Grosso e il quarto uomo cercato dagli inquirenti

Ci sono tantissimi punti oscuri chiave per l’omicidio del povero Luca Sacchi e gli inquirenti cercano di trovare tutte le persone presenti quella tragica notte.

Che fine ha fatto il cellulare di Del Grosso?

Il Tempo mette in rilievo un fatto molto particolare, che riguarda il cellulare dell’omicida ora in carcere Valerio Del Grosso. Gli inquirenti infatti hanno a loro disposizione cinque cellulari che appartengono alla vittima, Paolo Pirino e tre dei testimoni presenti sul posto quella sera.

Mancherebbe all’appello proprio quello di chi ha sparato, fondamentale per scoprire i messaggi inviati e ricevuti prima del tragico fatto – nonché telefonate e altri dettagli.

Lo stesso ha fatto ritrovare la mazza da baseball, il bossolo e lo zaino di Anastasiya vuoto – senza i soldi che presumibilmente erano all’interno. Dove sono cellulare e arma del delitto?

Il quarto uomo presente sulla scena dell’omicidio

Ma in tutto questo c’è anche l’interrogativo del quarto uomo che sarebbe stato presente sempre durante la notte dell’omicidio. I testimoni sono stati nuovamente interrogati e nei prossimi giorni gli inquirenti faranno loro ulteriori domande.

L’ipotesi di un quarto uomo viene messa in rilievo da Il Corriere della Sera, che evidenzia di come Rispoli e Piromalli – amici di Valerio Del Grosso – parlino di quattro persone. L’ordinanza firmata dal Gip parla di Giovanni Princi – amico di infanzia di Luca non coinvolto nelle indagini.

Di questo ragazzo parlano proprio i due amici di Del Grosso che affermando di essere insieme quando quest’ultimo spara il colpo fatale. Princi ha ammesso di essere stato sul posto con Luca e Anastasiya ma nega di conoscere Del Grosso – Rispoli e Piromalli.

Nelle prossime ore ci sarà il tanto atteso interrogatorio a Anastasiya nel ruolo di testimone, dove dovrà dare agli inquirenti tutti i pezzi del puzzle mancanti.