Morte Luca Sacchi, “Siamo pronti a dire la verità”: Del Grosso chiede di parlare con il Pm dopo la visita della mamma

Tantissimi i dubbi sulla morte di Luca Sacchi, ma dopo l’incontro con la madre Del Grosso e Pirino sono pronti a parlare con il Pm

La morte di Luca Sacchi ha ancora troppe domande senza risposta ma ora la mamma di Valerio Del Grosso va a trovare il figlio e qualcosa si potrebbe smuovere.

L’incontro tra Valerio Del Grosso e la madre

Proprio in questi giorni il ragazzo in carcere per omicidio ha chiesto di poter vedere la madre che lo aveva denunciato, dopo aver scoperto cosa fosse realmente accaduto.

La donna ha rilasciato una intervista dopo l’incontro a Giornale Radio 1 dove ha dichiarato di essere distrutta:

“sono distrutta dal dolore sapendo che una mamma e un papà sta piangendo la morte di un figlio. ancora non posso credere che valerio abbia potuto fare un gesto simile”

Ribadendo che ora deve assumersi le sue responsabilità e pagare per quanto commesso:

“so che lo farà”

Durante l’intervista parla poi della denuncia nei confronti del figlio evidenziando di non avere alcun dubbio in merito:

“la nostra è una famiglia per bene, di lavoratori. per questo non potevamo aggiungere al dolore anche la vergogna di sentirci in qualche modo complici”

La madre quel giorno ha pensato di poter dare una sorta di riscatto al figlio, che sicuramente non voleva uccidere e che ci penseranno gli avvocati.

Del Grosso e Pirino chiedono di parlare con il Pm

Dall’autopsia della giovane vittima si sono evidenziati ematomi lungo le braccia, compatibili con colpi di mazza da baseball. Per questo motivo si intuisce che Luca si sia difesto dai colpi di mazza prima di ricevere il colpo fatale alla testa.

Ora Del Grosso e Pirino chiedono di poter sentire nuovamente il Pm – come evidenzia il Messaggero – al fine di dire la verità dei fatti e di come siano andate le cose quella terribile notte. Stanno ragionando insieme ai loro legali e non è escluso possano redarre una memoria con tutti gli step di quella sera e di tutti i contatti precedenti.

La posizione di Anastasiya è ancora a rischio ma verrà sentita nelle prossime ore dal Pm come testimone.