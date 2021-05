Luca Argentero, la dedica super romantica sui social fa emozionare migliaia di utenti. – Foto

L’attore è un vero romanticone e non ha perso l’occasione per dimostrare alla sua futura sposa tutto il suo amore davanti a tutti.

Luca Argentero e Cristina Marino

Tra i due attori sta andando tutto a gonfie vele, pochi mesi fa sui loro profili social hanno annunciato di volersi sposare a breve, sempre Covid permettendo.

Hanno dichiarato che sarà una festa d’amore semplice, discreta e privata.

Luca e Cristina, nonostante abbiano 13 anni di differenza, sono complici e sempre più innamorati.

Nel 2015 si sono conosciuti sul set “Vacanze ai Caraibi”, lui era ancora sposato con Myriam Catania, ex gieffina.

Dopo un po’ di anni, dal loro amore è nata la loro primogenita, Nina Speranza, nel maggio 2020.

Sicuramente non sarà l’unica figlia, dato che l’attore ama i bambini e ne vorrebbe ancora altri, anche lei è d’accordo, ma ora bisogna organizzare il matrimonio.

Luca Argentero, la dedica per Cristina

Poco fa l’attore ha condiviso un post sul suo profilo Instagram, dove ha ben 1,8 milioni di follower che lo seguono ogni giorno.

Nell’immagine c’è la sua futura moglie, Cristina Marino.

Oggi per lei è un giorno speciale, perché compie 30 anni, per questo Luca ha voluto farle gli auguri pubblicamente postando una sua foto e scrivendo:

“All of me, loves all of you…Buon compleanno amore mio.”

In tantissimi sotto il post non hanno perso l’occasione per augurarle un buon compleanno.

Intanto Cristina, sul suo profilo social, ha ricondiviso nelle stories tutti gli auguri per i suoi 30 anni da parte delle persone più care a lei.

Questo giorno speciale lo trascorrerà con la sua famiglia, che ogni giorno la sostiene e le da tutto l’amore possibile.

Leggi anche –> I Maneskin, Damiano incanta le “maestre” con il suo travestimento da scolaro ribelle – Foto