Luca Argentero, clamorosa sorpresa per l’attore: alla fine è successo davvero

L’apprezzato attore italiano Luca Argentero ha iniziato la sua carriera dopo la partecipazione al Grande Fratello del 2003.

Nel 2005 l’attore ha avuto il suo debutto grazie alla fiction Carabinieri. Come spesso avviene mentre si attende la seconda stagione di Doc – Nelle tue mani, Rai Uno sta iniziato a mandare in onda le repliche della prima stagione della serie tratta da una storia vera.

Luca Argentero proiettato verso la seconda serie

La fiction ha riscosso molto successo e per quanto si tratti di puntate già viste, la sera di giovedì 24 giugno, gli spettatori incollati ai teleschermi per seguire le vicende del dottor Fanti erano ben 2.389.000, in sostanza un buon 13.7%.

Nella gara alle trasmissioni più seguite dunque la vittoria è decisamente da assegnare alla Rai, e questo proprio grazie a questa serie che ha incontrato tanto il favore dei telespettatori.

Dando uno sguardo ali altri canali della TV di Stato, è Rai 2 con Squadra Speciale Cobra 11 che ha discreto numero di share, il 6.1% con 1.140.000.

Questo vuol dire che i telespettatori possono essere certi di rivedere a breve Luca Argentero nei panni del dottor Andrea Fanti, stanno infatti arrivando le conferme perché si dia il via ad una seconda stagione di DOC.

Un bel salto di qualità per l’attore che uscito dal Grande Fratello aveva iniziato a fare serate in discoteca. In principio, il bellissimo Luca non aveva realizzato quali potenzialità nascondeva il futuro, ne tantomeno di voler fare l’attore.

Una professione, che stando ad alcune indiscrezioni gli porterebbe un’entrata di 300 mila euro per ciascun film!