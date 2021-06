Elisabetta Gregoraci, la scollatura profonda non regge il decollète: il buongiorno bollente stuzzica i fan

La celebre showgirl calabrese ritorna ad infiammare i social con uno scatto dalle sfumature bollenti: ”Semplicemente pazzesca!”.

Elisabetta Gregoraci è finita nuovamente al centro dell’attenzione dopo aver incendiato Instagram con il suo ”Buongiorno bollente”.

Elisabetta Gregoraci ritorna in Tv

Per la gioia del suo pubblico, la conduttrice, tornerà nuovamente sul piccolo schermo in occasione dell’evento musicale organizzato da Radio Norba, ”Battiti Live 2021”, che per la sua prima tappa ha scelto il suggestivo Castello Aragonese di Otranto, in Puglia.

La kermesse verrà trasmesso su Italia 1, questa sera 25 Giugno 2021 e vedrà la Gregoraci alla conduzione al fianco di Alan Palmieri, insieme al quale presenterà il nuovo tormentone estivo Anno Zero, e Mariasole Pollio.

Tra gli artisti che vedremo sul palco di "Battiti Live 2021", Fedez e Orietta Berti, Francesca Michelin, e direttamente da Amici 20, Sangiovanni e Aka7even. Lo scatto social fa il pieno di Like La conduttrice calabrese ha voluto dare il suo personalissimo buongiorno ai suoi oltre 1,8 milioni di followers e alla bellissima Puglia con una foto ad alta carica di sensualità. Dalla Location suggestiva, le campagne pugliesi, la foto è diventata immediatamente virale conquistando oltre 27mila like e centinaia di commenti sui social da parte degli utenti i quali non si sono limitati ad omaggiare la bellezza della modella, ma anche farle gli auguri per il suo imminente e atteso ritorno in Tv.

Elisabetta Gregoraci si è mostrata in modalità ”campagnola sexy” mentre reca in mano un cesto di vimini portante del grano al suo interno. Vestita di un sacco di juta, l’abito che appare improvvisato, mette in evidenza le curve esplosive della showgirl, in particolare il decolletè che esplode nella scollatura profonda.

Una vera ”dea bucolica” tra i campi!