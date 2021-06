Love is in the Air, trame al 25 giugno 2021: Eda scopre il passato di Serkan

Love is in the Air, trame al 25 giugno 2021: Eda scopre...

Le nuovissime puntate della soap turca con Kerem Bürsin ed Hande Erçel sono in arrivo su Canale 5 con molti colpi di scena: le anticipazioni!

La soap con il “rivale” di Can Yaman sta conquistando puntata dopo puntata. Scopriamo cosa accadrà nelle puntate da lunedì 21 giugno a venerdì 25 giugno 2021.

Love is in the Air, trame prossima settimana: Eda e Serkan fuggono insieme

Serkan ed Eda hanno terminato il viaggio di lavoro ad Antalya ma la situazione si è complicata a causa del contratto che riguarda il loro fidanzamento, arrivato nelle mani della stampa.

Eda, su consiglio di Selin, accetta di parlare con i giornalisti nonostante la cosa la metta molto in imbarazzo, ma sarà proprio Serkan a “salvare” la situazione portandola via in braccio.

Love is in the Air, anticipazioni al 25 giugno 2021: Serkan svela ad Eda il suo doloso passato

Una volta rientrati ad Instanbul Eda riprende la vita lavorativa ma si accorge che il giorno dopo, il 19 agosto, Serkan non si presenta ad accompagnarla al lavoro. Ogni anno in quella data infatti l’uomo non si reca a lavoro.

La ragazza prenderà in mano la situazione lavorativa decidendo di occuparsi di un contratto con una cantante, impegno che però Serkan non voleva portare avanti. Nonostante alcuni problemi Eda non si perderà d’animo e riuscirà a convincere la cantante ad esibirsi.

Tra Eda e Serkan ci sarà una confidenza molto intima. Bolat rivelerà che il 19 agosto è il giorno in cui suo fratello è morto ed il motivo per cui non si reca al lavoro dipende da una promessa che gli ha fatto: suonare una canzone con la chitarra in un posto particolare.

Love is in The Air spoiler nuove puntate: Serkan conquista Eda con una canzone

Nel frattempo i lavori per ristrutturare la villa deputata ad ospitare la cantante Sevda Gulensoy. La festa per la cantante coinvolgerà tutti tranne Serkan che non ama i luoghi affollati.

Eda gli proporrà di mantenere la promessa e lo accompagnerà a suonare la chitarra: la canzone la commuoverà e le farà provare nuovi sentimenti verso Bolat.

La ragazza però non dovrà farsi distrarre dall’amore che sente per Serkan e per rispettare l’accordo scriverà un biglietto di invito per Selin fingendosi Serkan.

L’invito è per una cena, il giorno del compleanno dell’uomo e Selin accetterà…

Nel frattempo Kaan mentre si trova in intimità con Melek trova per caso il brevetto che Eda deve riportare a Serkan..

Per scoprire cosa altro accadrà in Love is in the Air continuate a seguirci!