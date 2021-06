È nata una nuova star nel panorama delle soap, con Love is in the Air sta già facendo innamorare tutte, ecco chi è Kerem Bursin.

Da molti è considerato il diretto rivale di Can Yaman ma ha avuto una vita molto particolare prima di approdare alla recitazione.

Scopriamo tutto su Kerem Bursin: infanzia, carriera e vita personale, con le curiosità legate all’amore sbocciato sul set!

Kerem Bursin, l’infanzia difficile: i suoi ricordi

Kerem Bursin tra pochissimi giorni festeggerà il suo 34esimo compleanno: è nato infatti ad Istanbul in Turchia il 4 giugno del 1987.

Il bel Kerem è alto 1.79, ha i tratti delicati ed un fisico scolpito da tanto sport. È considerato uno degli attori più affascinanti del momento.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kerem Bürsin (@thebursin)

In un’intervista a Di Più Tv lo stesso Kerem ha svelato alcuni particolari della sua infanzia:

“Sono nato in Turchia ma ho condotto una vita nomade a causa del lavoro di mio padre che ci costringeva a cambiare Paese ogni 3 anni”.

Bursin ha infatti vissuto un Norvegia, Indonesia, Scozia, negli Emirati Arabi Uniti, in Malesia e negli Usa.

“La parte più dura era separarmi dagli amici”.

Un’infanzia segnata dai continui spostamenti dunque ma che lo ha anche di certo arricchito con esperienze e conoscenze che loi hanno aiutato nella sua carriera futura di attore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kerem Bürsin (@thebursin)

Kerem Bursin: la carriera da attore fino a Love Is in the Air

Il 33enne che sta facendo sognare le donne di mezzo mondo ha iniziato la sua carriera di attore fin da piccolo.

A circa 12 anni infatti si è trasferito negli Stati Uniti precisamente in Texas e lì ha iniziato ad approcciarsi alla recitazione grazie alle recite scolastiche del liceo grazie alle quali ha vinto numerosi riconoscimenti.

Dopo il debutto è tornato in Turchia dove ha iniziato la sua fulgida carriera da attore grazie alla serie Waiting for the Sun del 2013.

Nel 2019 è stato scelto per interpretare Serkan Bolat nella soap turca Love Is in the Air assieme a Hande Ercel ed in Turchia è ormai considerato una stella. Anche in Europa la serie sta spopolando e nel nostro Paese la messa in onda della prima puntata è avvenuta il 31 maggio 2019.

Kerem Bursin è impegnato? Ecco chi è la sua compagna!

Della vita privata di Kerem Bursin non si sapeva molto fino a poco tempo fa. Il 33enne per la sua prestanza fisica e grazie all’interpretazione del “bello e senza scrupoli” in Love is in the Air è stato definito già “il rivale di Can Yaman” da molti critici e dal pubblico.

Solo un mese fa la svolta nel gossip: Kerem ha svelato di essere in dolce compagnia, e la sua fidanzata è nientemeno che la compagna di set, Hande Ercel.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Kerem Bürsin (@thebursin)

Tra i due, nonostante abbiano origini e storie molto diverse, è scattata subito grande complicità fino a sfociare in amore. I due hanno confidato di essere da poco andati a vivere insieme uscendo definitivamente allo scoperto.

Una foto postata da Kerem sul suo profilo social li ha ritratti alle Maldive è la didascalia fa battere il cuore:

“Nel mezzo dell’oceano, su una canoa, solo noi due. La perfezione”.

Insomma oltre che bello e talentuoso, Kerem Bursin è anche molto romantico, il tipo perfetto per essere davvero il rivale di Can Yaman nel cuore delle fan!

