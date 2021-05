Love is in the Air, la soap turca sbarca in Italia: in...

Kerem Bursin e Hande Ercel, i due protagonisti della soap faranno sognare con la loro storia d’amore sul set e non solo: tra i due è sbocciato l’amore!

Siete impazienti di vedere il bellissimo “rivale” di Can Yaman? Di certo non resterete delusi perché la soap Love is in the Air promette emozioni ed una storia coinvolgente.

Il primo episodio della soap turca andrà in onda il 31 maggio 2021 ed il pubblico è già in fibrillazione: ecco il cast e tutte le curiosità su Love is in the Air!

Love is in the Air: cast e quando va in onda

Colpaccio di Mediaset in questo inizio d’estate: due serie turche in partenza, dopo il grande successo ottenuto da DayDreamer e prima ancora da Bitter Sweet. Sbarcheranno proprio oggi lunedì 31 maggio 2021 sia Mr Wrong con la star turca per eccellenza, Can Yaman e Love is in the Air.

La serie che in italiano è stata tradotta come “L’amore è nell’aria”, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Canale 5.

Ecco il cast al completo:

Kerem Bursin ( Sekan Bolat)

Hande Ercel ( Eda Yildiz)

Bige Onal ( Selin Atakan)

Anil Ilter ( Engin Sezgin)

Evrim Dogan ( Ayfer Ildiz)

Melisa Dongel ( Ceren Basar)

Ilkyaz Arslan ( Leyla Aktan)

Cagri Citanak ( Ferit Simsek)

La soap è diretta e sceneggiata da Yusuf Pirhasan, e per gli appassionati la soap resterà visibile anche dopo la puntata sulla piattaforma gratuita Mediaset Play.

Love in in the Air, trama: amore sul set e nella vita reale!

Ma di cosa parla Love is in the Air? Ecco la trama romanticissima!

Il protagonista è Serkan Bolat, un ricco uomo d’affari che tra le altre attività possiede una ditta che finanzia borse di studio universitarie.

La protagonista femminile è proprio una studentessa di architettura che sta usufruendo di un di queste borse di studio, la bella Eda Yildiz. La ragazza scoprirà che i fondi della sua borsa di studio sono stati tagliati ed Eda, che è orfana e vive con sua zia che aiuta nel negozio di fiori, non può pagare quanto rimane.

La giovane allora deciderà di affrontare il bello e senza scrupoli Serkan. L’uomo rivelerà di non sapere nulla della cancellazione dei fondi e proporrà ad eda uno strano accordo: lui le pagherà le spese universitarie se lei accetterà di fingersi la sua fidanzata.

La recita dovrebbe durare solo due mesi, per far ingelosire la ex fidanzata di Serkan male cose si complicheranno..

La storia è davvero romantica e ciò che emozionerà i fan è il fatto che tra i due protagonisti l’amore è scattato anche nella realtà! Il 33enne Kerem Bursin, considerato già un sex symbol, e la 27enne Hande Ercel si sono innamorati ed hanno rivelato di essere andati a convivere come svelato dal settimanale Di Più Tv.

Una soap che promette di mietere un successo paragonabile a quello di DayDreamer, non resta che godersi la prima imperdibile puntata di Love is in the Air!