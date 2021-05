L’attesa soap turca con la star Can Yaman è finalmente pronta per far battere i cuori a tantissimi telespettatori, ecco cosa vedremo la prossima settimana!

Una nuova storia d’amore e di mille avventure tra i due protagonisti che già promette di diventare la nuova serie tv del momento.

Scopriamo tutte le anticipazioni della trama dell’attesa soap Mr Wrong, al via da lunedì 29 maggio su Canale 5!

Mr Wrong, anticipazioni al 4 giugno Ezgi scopre il tradimento ed incontra Ozgur

I fan di DayDreamer – Le Ali del sogno stanno vivendo le ultime fasi della loro soap del cuore ma già possono esultare. L’amatissima star della soap turca, Can Yaman, tornerà prestissimo in una nuova avventura televisiva.

Stiamo parlando di Mr Wrong, la serie che prenderà il via il prossimo lunedì 31 maggio 2021 su Canale 5. Nelle prime puntate incontreremo la protagonista femminile, la bella Ezgi, un event planner con una vita complicata da alcuni eventi sfortunati.

Il primo riguarderà la sua vita amorosa: Ezgi infatti scoprirà tornando a casa prima del previsto che il suo fidanzato la tradisce da tempo. La scoperta la sconvolgerà ed inoltre la ragazza verrà a sapere di dover anche lasciare l’appartamento di cui stava pagando il mutuo.

Lo stress è talmente elevato che la ragazza sovrappensiero avrà un incidente con l’auto della ditta, motivo per il quale sarà licenziata. Tornando a casa in taxi si troverà anche a discutere con uno sconosciuto molto affascinante.

Mr Wrong, spoiler prossime puntate: Il patto tra Ezgi e Ozgur

Lo sconosciuto incontrato in taxi continuerà ad apparire nella vita di Ezgi: lo rivedrà infatti al locale La Gabbia, di cui è proprietario, e dove la giovane si reca con le amiche per dimenticare.

Non solo, Ozgur abita anche accanto alla nuova casa di Ezgi: Ozgur sarà l’ennesimo “Uomo Sbagliato” di cui si innamora Ezgi?

Per il momento tra i due nascerà un’amicizia tanto che stringeranno anche uno strano patto: Ozgur aiuterà Ezgi a concuistare il dottor Sedar, che l’ha investita in macchina.

La giovane in cambio fingerà di essere la sua fidanzata così da tranquillizzare la mamma di Ozgur sulle sue frequentazioni.

Il matrimonio della sorella di Ozgur: Ezgi parteciperà?

Ezgi è sempre più convinta di conquistare il dottor Serdar e Ozgur le promette che seguendo i suoi consigli lo sposerà entro pochi mesi. Alla fine il dottore inviterà la ragazza ad uscire ma lei sotto consiglio di Ozgur in un primo momento rifiuterà.

La collaborazione tra Ezgi e Ozgur non filerà liscia poichè tra loro ci saranno litigi e scaramucce, come in occasione dell’appuntamento.

Proprio quando Ezgi dovrebbe incontrare il dottore infatti, la mamma di Ozgur vorrebbe che i due fossero presenti al matrimonio della figlia. Tra i due ragazzi ci sarà uno scontro: cosa deciderà di fare Ezgi?

Per non perdere nessun colpo di scena della nuovissima serie tv con Can Yaman, continuate a seguirci!