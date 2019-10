Lory Del Santo mamma a 61 anni: ‘L’età è solo un fatto anagrafico’

Dopo le numerose critiche sul suo desiderio di maternità a 61 anni, Lory Del Santo risponde alle polemiche in una nuova intervista al Settimanale Nuovo: ‘L’età è solo un fatto anagrafico’

Qualche settimana fa, Lory Del Santo ha rilasciato una lunga intervista al Settimanale Nuovo, in cui rivela di essere pronta a prendere in affido una bambina, dopo aver attraversato periodi caratterizzati da un forte dolore, ovvero la perdita di ben due figli.

Si sente pronta, a 61 anni a essere madre (affidataria), rivelò la showgirl. Dopo tali dichiarazioni è stata però sommersa dalle critiche del web, che la ritengono troppo ‘anziana’ per potersi assumere una simile responsabilità.

Così in una nuova intervista, sempre al settimanale edito da ‘Il Cairo Editore’, ha voluto replicare alle critiche. Ecco cosa ha dichiarato.

Lory Del Santo ‘Sei troppo anziana’: la showgirl risponde alle critiche

Recentemente la showgirl veronese, si è concessa ad una nuova intervista per zittire le critiche a suo carico in merito alle dichiarazioni sul percorso di affido che ha deciso di voler intraprendere insieme al suo compagno Marco Cucolo.

Lory Del Santo si dice pronta e in forma per affrontare questo importante percorso:

‘Mi sento in forma, non so neppure cosa siano le medicine. Il progetto dell’affido lo porterò avanti con il mio fidanzato che è molto più giovane di me’

Dopo aver sottolineato che tra l’altro il suo compagno e modello partenopeo sarebbe un padre eccezionale, aggiunge:

‘L’età è solo un fatto anagrafico’

Lory Del Santo: ‘A breve avvieremo le pratiche’

La showgirl veronese come ha già dichiarato nella precedente intervista, ha ribadito le motivazioni che l’hanno spinta ad intraprendere questo percorso, ovvero dare la possibilità a qualche bambino bisognoso di essere felice, donandogli l’amore e le attenzioni di cui ha bisogno.

Poi prosegue rivelando, che a nel breve termine avvieranno le pratiche di affido, consapevole che sarà un percorso lungo:

‘Cominceremo a breve a muovere i primi passi in quello che immagino sarà un percorso molto lungo’

Un percorso lungo e non privo di insidie, per il quale potrebbero volerci anche anni affinchè venga portato a termine, ma verso cui la Del Santo sembra determinata e decisa a non arrendersi, affrontandolo con un uomo che l’ama molto, il suo compagno Marco Cucolo.