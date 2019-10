Lory Del Santo mamma a 61 anni: il clamoroso annuncio al settimanale Nuovo

L’ex valletta del Festivalbar, Lory Del Santo presto mamma: ecco la clamorosa dichiarazione durante la sua ultima intervista al settimanale ‘Nuovo’

Lory Del Santo è una delle icone della televisione italiana la quale ha esordito nelle vesti di valletta al Festivalbar nel 1975. La sua vita non è stata affatto semplice, è stata contrassegnata infatti da due grandi dolori, la morte di due dei suoi 3 figli, Conor Clapton e Lauren Del Santo.

A distanza di circa un anno dalla morte del figlio Louren avvenuta perchè affetto da un disturbo psichico che l’ha condotto al suicidio, l’anedonia, ha deciso che è arrivato il momento di voltare pagina e di pensare un pò a se stessa e la sua felicità dopo tanto dolore.

Ecco cosa ha dichiarato in proposito durante la sua ultima intervista al settimanale ‘Nuovo’.

Lory Del Santo presto mamma: ‘Vorrei una bambina’

Durante l’ultima intervista alla rivista de ‘Il Cairo Editore’, l’ex valletta del Festivalbar, ha fatto un clamoroso annuncio.

Lory Del Santo ha infatti raccontato di star raccogliendo tutte le informazioni necessario per avviare una pratica di affido familiare di minore:

‘Non ho ancora avviato le pratiche perchè devo capire bene come fare, però mi piacerebbe davvero occuparmi di una bambina’

Una notizia clamorosa che sta facendo sognare i fan, i quali già la vedono formare una piccola famiglia con il suo Marco Cucolo, il modello partenopeo con cui è fidanzata ormai da diversi anni.

La Del Santo: ‘Voglio dedicarmi alla mia vita’

Dopo il grande vuoto dovuto alla perdita del figlio Louren circa un anno fa, della quale come ogni genitore non riesce a rassegnarsi all’idea, ha deciso di reagire per avviare una svolta nella sua vita, e lo farà iniziando proprio dal pensare a se stessa cercando quanto più possibile di voltare pagina. Ecco quanto dichiarato a Nuovo in merito:

‘E’ una strada nuova questa, però mi rendo conto che devo costruire cose nuove nella mia vita…E’ arrivato il momento giusto per dedicarmi alla mia vita’

I fan e chi le è più caro sono certi che ci riuscirà e attendono con ansia il grande annuncio di buona riuscita della domanda di affido di minore.