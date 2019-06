Brutto incidente per Lorella Cuccarini lividi sul volto: la foto sui social preoccupa i fan

Brutto incidente per Lorella Cuccarini lividi sul volto: la foto sui social...

Lorella Cuccarini ha spaventato tutti i fan. La conduttrice ha mostrato il volto tumefatto dopo un brutto incidente dovuto al percorso stradale dissestato

Una notizia che ha scosso e preoccupato i fan. Lorella Cuccarini ha vissuto una brutta esperienza ieri pomeriggio.

Lorella Cuccarini: piccolo incidente per la conduttrice

La showgirl romana è molto attiva sui social e non manca mai di condividere la sua quotidianità con la sua grande famiglia virtuale. Il suoi profili social contano molti fan e i suoi scatti fanno sempre un boom di like! Nel pomeriggio di ieri, giovedì 27 giugno 2019, Lorella Cuccarini ha condiviso una Instagram Stories che ha preoccupato non poco il popolo del web.

Nel dettaglio, ha condiviso uno scatto in cui informa i suoi follower che è stata vittimi di un piccolo incidente. La conduttrice romana ha mostrato il livido all’occhio destro che si è procurata dopo incidente dovuto al percorso stradale dissestato. Lorella Cuccarini ha commentato così lo scatto (continua dopo la foto) :

“Camminare sul marciapiede e schiantarsi al suolo per colpa di una buca”.

Per fortuna nulla di grave solo tanto spavento per la showgirl.

La conduttrice romana torna in tv

Una delle conduttrici più amate della televisione italiana è sicuramente Lorella Cuccarini. Nel corso degli anni, ha collezionato una serie di successi presentando molti programmi di successo. E’ di pochi giorni fa, la notizia che vede protagonista proprio la conduttrice romana: Lorella Cuccarini sarebbe pronta tornare in Rai.

Sarà al timone di due programmi: La Vita In Diretta, sostituendo Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Al suo fianco, molto probabilmente, il giornalista Alberto Matano. La sostituzione si è resa necessario dopo una stagione non brillante in termini di ascolti. Secondo le ultime indiscrezioni, inoltre, la showgirl potrebbe condurre anche “Linea Verde” insieme a Federico Quaranta, a partire dal 9 agosto prossimo.