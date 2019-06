Lotta contro la Sla, Lorella Cuccarini: ‘È una malattia ancora poco conosciuta’

Lorella Cuccarini, il grido d’aiuto per una causa molto importante: la lotta contro la sclerosi multipla, l’impegno della conduttrice romana

Lorella Cuccarini è una dei volti più amati della televisione italiana. La ballerina e cantante è tornata a far parlare di sé per una causa molto importante. In una delle sue ultime interviste nel salotto televisivo di Domenica In condotto da Mara Venier, Lorella Cuccarini ha parlato della suo impegno sociale. E’ testimonial dell’associazione Trenta ore per la vita, la campagna che lotta in prima linea contro una la sclerosi multipla. In tutti questi anni, la conduttrice romana ha realizzato un insieme di progetti e con il tempo è riuscita a parlare di questa malattia anche in televisione riuscendo a farla conoscere al grande pubblico:

“Con Aism in questi anni abbiamo realizzato insieme 338 progetti, ma la cosa più bella è che nel 1994 abbiamo sfruttato 30 ore di televisione per far conoscere al grande pubblico la sclerosi multipla una malattia allora ancora poco conosciuta.”

Malattia sconosciuta

La sclerosi multipla è una malattia degenerativa e le cause sono ancora poco note. Nel nostro paese, ha aggiunto Lorella Cuccarini, solo l’8% degli italiani sa cosa sia la SM. Una malattia che colpisce principalmente le donne e in un periodo della loro vita che dovrebbe essere quello più bello tra i 20 e i 40 anni.

Nelle ultime settimane, in rete si vocifera il suo ritorno in tv con il programma pomeridiano della Rai La Vita In Diretta, condotto da Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Pare che la conduttrice romana sia vicina a prendere le redini del contenitore della RAi nella prossima edizione. Il nome del conduttore che potrebbe affiancare la ballerina è quello di Milo Infante o da Alberto Matano. Una notizia che sicuramente fa felice i fan della conduttrice.