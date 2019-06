Loredana Lecciso scontro con Romina Power all’Hotel Hilton: la cantante costretta a scappare

Loredana Lecciso non ha avuto una bella giornata. C’è stato uno scontro all’Hotel Hilton durante un servizio fotografico

Non corre di certo buon sangue tra Romina Power e Loredana Lecciso, infatti le due nonostante il tempo non hanno mai deposto l’ascia di guerra. Lo dimostra l’incontro imbarazzante che hanno avuto a Roma.

L’incontro tra Loredana e Romina

Continuano ad evitarsi a vicenda le due ormai entrambe ex di Al bano e nell’ultimo incontro che hanno avuto a Roma, Romina per l’imbarazzo sembra addirittura che sia scappata via…

A riferire l’accaduto è Dagospia, rivelando che le due donne si sono incontrate casualmente nel noto hotel Hilton, inconsapevoli della presenza l’una dell’altra.

La cantante Americana si trovava nell’hotel con la figlia Romina junior, mentre la Lecciso alloggiava sempre nella stessa struttura ma per un servizio fotografico che doveva fare.

Tutto è accaduto quando Romina stava lasciando la stanza con la figlia e lì ha incontrato Loredana.

Così appena l’ha vista è subito scappata via con la figlia, trovando rifugio in un bar privato del piano, per poi andare via qualche tempo dopo. Quindi tra le due non ci sarebbe stato alcun saluto, e questo conferma ancora una volta la rivalità tra le due nonostante la famiglia allargata.

Il rapporto tra le donne più importanti della vita di Al Bano

Tra Romina e Loredana quindi, i rapporti sembrano non essere proprio migliorati anzi! Nonostante siano passati 20 anni dall’incontro della Lecciso con Al bano le due non vogliono proprio saperne di creare un legame.

Le due non sono mai andate d’accordo e non hanno perso occasione di dimostrarlo, anche in pubblico, con frecciatine da parte di entrambe.

Poi i rapporti tra di loro sono peggiorati ulteriormente, quando Al bano e la Power sono tornati a cantare insieme, e quest’ultima ha lanciato varie frecciatine che hanno molto infastidito la Lecciso.

Loredana inoltre non va neanche d’accordo con i figli che Al bano ha avuto con Romina, infatti Cristel Carrisi non l’ha neanche invitata al suo matrimonio con Davor Luksic.