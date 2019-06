Loredana Lecciso, la figlia beccata senza casco in moto: guai per Jasmine Carrisi

Loredana Lecciso, la figlia beccata senza casco in moto: guai per Jasmine...

Loredana Lecciso e Al Bano hanno messo al mondo due bellissimi figli. Sicuramente la più chiacchierata è Jasmine Carrisi: ecco cos’ha combinato stavolta

Una ragazza bella, semplice e felice, Jasmine Carrisi, eppure, come tutti i ragazzi della sua età, anche lei di tanto in tanto inciampa, almeno apparentemente. La figlia di Loredana Lecciso, infatti, si è fatta beccare in moto con un’amica senza casco.

Jasmine Carrisi in moto senza casco

La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso, Jasmine Carrisi, è davvero molto bella. Grazie al suo aspetto fisico e ai geni del talento che porta nel sangue, ha già fatto un piccolo debutto nel mondo dello spettacolo. Ma la ragazza, appena maggiorenne, vive molto sui social, come i ragazzi della sua età.

Pubblica regolarmente post, foto, frasi. Questa volta però la piccola Carrisi ha pubblicato una foto un po’ strana. La più giovane tra le sorelle Carrisi si è mostrata in moto con un’amica senza casco.

Loredana senza cintura, lei senza casco

Questo scatto la metterà nei guai con mamma Loredana e papà Al Bano? Probabilmente no. Anche perché pare che la foto sia stata fatta da fermi, quindi il mezzo non era in movimento e vogliamo sperare che nel caso fosse partito, lei e l’amica avrebbero indossato le giuste precauzioni.

Qualcuno potrebbe azzardare che spesso e volentieri anche i suoi ne hanno “combinato delle belle”: più volte in passato abbiamo parlato della Lecciso che si selfa senza cintura e di Al Bano che in uno scatto appare al cellulare in macchina.

Adesso, ovviamente, tocca alla piccola Jasmine. Insomma, una semplice foto che ha fatto però venire il dubbio che la Carrisi possa mettere al rischio la sua incolumità con dei giri in moto con gli amici senza casco. Siamo sicuri però che la ragazza abbia sufficiente sale in zucca per non farlo.