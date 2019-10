Loredana Lecciso stringe forte Al Bano ‘Amore’, lo sgarro a Romina Power: la foto ‘romantica’ fa il giro del web

Loredana Lecciso e Al Bano insieme, in uno scatto dolcissimo che sembra quasi una ripicca alle parole di Romina Power

Una foto che arriva in un momento non proprio casuale. Dopo le polemiche circa alcune dichiarazioni effettuate proprio da Loredana Lecciso, in relazione al rapporto tra Romina Power e Al Bano, arriva uno scatto che sembra quasi una dichiarazione di guerra.

Loredana Lecciso, lo scatto con Al Bano dopo le polemiche

Negli ultimi giorni hanno fatto molto discutere delle dichiarazioni di Loredana Lecciso circa il rapporto tra Al Bano e Romina. La showgirl, in sintesi, ritiene impossibile il ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino San Marco e l’americana. Queste parole però non hanno fatto molto piacere ai fan della ex coppia.

Tant’è che proprio Romina Power ha voluto smentirle, in prima persona: la cantante ha sostenuto che lei ed Al Bano non hanno alcun motivo per separarsi di nuovo. Ma non è stato chiaro se Romina intendesse una separazione che si estendesse più in là dei semplici rapporti lavorativi.

Al Bano ‘Romina ed io non ci separiamo: solo bufale’

Persino Albano ha voluto sottolineare che le ultime notizie sulla coppia non sono vere. Probabilmente le parole stessa della Lecciso sono state travisate. Loredana, molto probabilmente, intendeva dire che l’amore (quello di un tempo) tra i due non potrà più tornare, perché i due non sono più gli stessi. Insomma, un triangolo che continua a far parlare le riviste di gossip.

Adesso arriva la foto che mostra la bellissima showgirl pugliese con il suo ex compagno in uno sguardo dolce, intimo di profonda complicità. Una foto che sembra quasi una frecciatina alla figlia di Tyron Power e che sembra un voler marcare, di nuovo, il territorio. Loredana è ancora innamorata di Albano? Probabilmente certi amori non si scordano mai e fanno sempre un certo effetto. Ecco lo scatto che ovviamente ha adatto subito il carico di like.