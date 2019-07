Al Bano ritorno di fiamma con Romina Power, La Lecciso: ‘Faccio un passo indietro’

Le storie d’amore di Al Bano Carrisi sono state molteplici, ma due hanno attraversato il tempo e i salotti televisivi: Romina Power e Loredana Lecciso. Ma la domanda sorge spontanea su quest’ultima: Albano Carrisi e Loredana Lecciso in che rapporti sono attualmente? Loredana spiega tutto in un’intervista concessa a “Vero”.

Al settimanale Vero, Loredana Lecciso ha rivelato particolari importanti circa il suo rapporto controverso con Romina Power, la donna che è sempre stata vicino al “suo” Al Bano Carrisi, sia a livello personale che a livello professionale.

“Amo condividere con le persone che vogliono condividere con me, ma rispetto chi ha un pensiero differente e resto un passo indietro se qualcuno non vuole. Vado verso i 50, non cerco attriti con nessuno, l’importante è che ci siano rispetto e serenità, perché ormai siamo adulti”