Al Bano si imparenta con Morandi, le dolci effusioni della figlia con il nipote: ‘Sei il mio fiore di loto’

Jasmine Carrisi, nuovo amore per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso? Il gossip impazza sul web

La secondogenita della coppia formata da Al Bano e Loredana, la piccola Jasmine, beccata insieme ad un suo amico. Sul web impazza il gossip, ecco perchè.

Jasmine Carrisi insieme al figlio di Biagio Antonacci

Jasmine Carrisi è molto attiva sui social e non manca mai di condividere scatti o stories in cui racconta la sua quotidianità. La piccola della famiglia Carrisi è al centro delle voci di gossip per una foto pubblicata sui social. Per quale motivo? Nelle ultime ore, Jasmine ha pubblicato sul suo account Instagram una foto insieme ad un ragazzo, Giovanni Antonacci. Il giovane ragazzo, classe 1991 è nato dal matrimonio tra il cantante bolognese Biagio Antonacci e Marianna Morandi, quest’ultima figlia del cantante Gianni Morandi. Come il papà ha la passione per la musica ed un bravo cantante rapper. Giovanni Antonacci ha raggiunto il suo successo grazie al brano ‘Se mi scegli’.

Ad ogni modo tra i due c’è del tenero? Non è chiaro se Jasmine e Giovanni siano una coppia o semplicemente amici ma ci sono vari indizi sui social che lasciano immaginare che c’è qualcosa in più di un’amicizia, almeno secondo i fan. Nel dettaglio un commento ha catturato l’attenzione dei follower.

Gli indizi social

Ad alimentare il gossip, sono proprio i commenti che è possibile leggere sotto le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram. Gli scatti sono stati accompagnati da tenere didascalie. In una di queste, Giovanni Antonacci ha così commentato.

“Sei il mio fiore di loto preferito”

Ecco lo scatto che ha fatto sognare il follower:

Un commento dolcissimo che ha scatenato immediatamente la fantasia dei fan. Per il momento niente è ufficiale e nessuno dei due ha lasciato dichiarazioni in merito.