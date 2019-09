Loredana Lecciso l’ha rivelato in diretta a Domenica Live, il programma di Barbara D’Urso che allieta i pomeriggi domenicali

Loredana Lecciso non ha potuto dire di no a Barbara D’Urso. La ex compagna di Al Bano ha accettato l’invito a Domenica Live alzando subito lo share del programma. La bella Loredana ha confessato di essere molto serena e felice adesso che l’armonia in famiglia si è ristabilita.

Prima di parlare di alcune novità, Barbara non ha potuto fare a meno di tirare fuori la questione dei vaccini che Romina Power aveva tirato in ballo a Domenica In.

Loredana Lecciso ‘Sono diventata nonna’

La bellissima ex compagna di Al Bano, Loredana Lecciso è arrivata a Domenica Live con la sua meravigliosa Jasmine Carrisi, sua figlia spesso molto criticata sui social. Le due hanno raccontato un po’ la loro quotidianità ma per la figlia del cantante c’è stata una sorpresa incredibile: l’arrivo di un altro membro in famiglia.

E’ stato proprio Al Bano ad organizzare il tutto con la preparatissima redazione di Barbara D’Urso: un bellissimo volpino bianco per lei. Da anni Jasmine, da poco maggiorenne, voleva un camera il suo sogno. A portarglielo la zia, in una cameretta simile alla sua vera.

La sorpresa e la battuta di Loredana

Ovviamente, dopo le immagini di Cristel e della sua secondo genita, che ha reso solo indirettamente nonna anche lei, Loredana ha esclamato tenendo in braccio il piccolo e tenerissimo cucciolo ha esclamato:

‘Adesso sono diventata nonna anche io’

Per adesso, in realtà, nessuna delle due figlie ha dato alla bella Lecciso un nipotino e nessuno riesce ad immaginarsela nonna, essendo ancor auna bella donna che sembra troppo giovane per essere nonna.

Insomma, un arrivo quello del cuccioletto che ha portata molta allegria anche in studio. Il visino tenero ha ispirato subito tantissime coccole. Papà Al Bano è presente anche quando non può esserlo fisicamente per i suoi figli e non è la prima volta che lo dimostra.

Jasmine non poteva che essere più felice.