Jasmine Carrisi si sposa con un cantante, la figlia di Loredana Lecciso e Al Bano ironizza sul web

Jasmine Carrisi, la figlia di Al bano e Romina si racconta sul suo profilo Instagram: ” Sposerò Sfera e Basta”

La seguitissima figlia dei noti cantanti Al bano e Loredana Lecciso. Jasmine Carrisi, si racconta sui social rispondendo alle domande dei suoi follower.

La dichiarazione di Jasmine Carrisi: ”Sposerò Sfera e Basta”

La figlia di Abano e Loredana, ha un grande seguito sui social e, ha deciso di raccontarsi ai suoi amati follower.

Jasmine infatti, ha scelto di lasciarsi andare rispondendo alle domande dei suoi fan più curiosi tramite il suo profilo Instagram ed, una risposta sopratutto non è passata inosservata.

Quando una sua fan le ha scritto:

salutami Sfera e Basta

lei ha prontamente risposto:

Quando un giorno ci sposeremo te lo saluterò

La ragazza l’h detto in modo sarcastico, per tanto nessun matrimonio in vista, ma la sua esclamazione ha colpito i suoi fan ma le risposte non finiscono qui e la figlia di Albano continua raccontando la sua vita, lo studio ed i suoi viaggi.

Le risposte di Jasmine Carrisi e le frecciatine sulle fashion blogger

Oltre a parlare di Sfera e Basta, Jasmine Carrisi parla apertamente e parla un po’ della sua vita, interessi sogni e molto altro.

Continua le sue Instagram storie, parlando di Tokyo, città molto amata dalla figlia di Albano e Loredana, anche se è convinta che un giorno vivrà a Milano, per seguire il mondo della televisione e dello spettacolo.

Le rivelazioni non finiscono qui e continua lanciando una frecciatina alle fashion blogger, dicendo di rifiutare quell’etichetta:

“Mi sono rotta le pal*e di fare la finta fashion blogger (probabilmente lo rifarò domani)”.

Conclude rispondendo alle tante domande dei suoi fan che riguardano i piercing, i tatuaggi ed il suo abbigliamento condividendo così la sua quotidianità con chi la segue con tanto affetto.