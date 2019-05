Al Bano, Loredana Lecciso pubblica lo scatto privato: lo sgarro a Romina Power – Foto

La bella Loredana Lecciso ha voluto mostrare a tutti la sua felicità questa volta con uno scatto che sicuramente avrà fatto piacere a tutti i fan

Loredana Lecciso, dopo la partecipazione ad Amici di Romina Power ha voluto in qualche modo marcare il territorio e ha fatto uno scatto molto particolare. La bella compagna di Al Bano ha mostrato che, nonostante il ritorno in pianta stabile di Romina dopo 7 anni di lontananza dal bel paese, non teme crisi con il cantante.

Loredana Lecciso non si fa intimorire dal ritorno di Romina Power

Il ritorno di Romina Power non intimorisce la bella Loredana Lecciso. L’ex moglie di Al Bano ha mostrato a tutti, giusto per ricordarlo, la sua ritrovata felicità con Al Bano. La showgirl ha mostrato il suo sorriso e quello del cantante di Cellino San Marco in macchina, in uno scatto che mostra la serenità di un momento di riposo.

La Lecciso è tornata a vivere in pianta stabile nelle tenute Carrisi, con i suoi figli ovviamente, e per i fan della coppia è stato come rivivere un sogno: un ritorno di fiamma, esattamente come quello di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Al Bano alla guida, con Loredana: l’amore ritrovato

Nello scatto condiviso dalla showgirl, si vede chiaramente che il cantante è finalmente sereno, alla guida della sua auto, per le sue adorate tenute in Puglia. I due probabilmente hanno fatto una piccola escussione, una gita fuori porta senza i figli per una maggior intimità.

Dopo la comparsata di Romina Power ad Amici, in molti hanno visto questo scatto come una sottolineatura del ritrovato rapporto con il cantante, per tenere a bada l’ex. Ma sicuramente Loredana non ha bisogno di usare questi giochetti.

L’amore per Al Bano è stato sempre evidente, anche quando i due non erano più una coppia. L’Amore per i figli ha aiutato i due a non perdere mai quella scintilla che un tempo li ha fatto unire come una magia.