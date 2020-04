Lo schiaffo di Carlo, la foto inedita di Lady Diana in lacrime: la Principessa ferita nel profondo

Un matrimonio destinato a ‘non essere’ quello tra il Principe Carlo e Lady Diana. La foto che segnò l’inizio della fine del loro coniugio è virale

Un matrimonio complesso, infelice, che per certi versi non ha avuto mai un futuro ancor prima di iniziare. Una relazione che ancora oggi riecheggia tra le pagine del gossip rosa nonostante siano trascorsi oltre 23 anni dalla tragica scomparsa di Lady Diana.

La Principessa del popolo in quella relazione si sentiva stretta, era infelice è la cosa più terribile, fu che il Principe Carlo non se ne è mai accorto, scrivono i tabloid locali. Un coniugio mantenuto in piedi dalla Spencer per puro amore dei sui figli.

Lo scatto del celebre fotografo Ken Lennox, rivela l’inizio della fine del loro matrimonio. La foto simbolo diventa virale. Scopriamo di più.

‘Lady Diana era infelice e Carlo non se ne accorse’

Secondo quanto riportato su CheatSheet.com, non sarebbe giusto dare la colpa al Principe Carlo o Lady D, di quello che è stato il loro matrimonio, costellato di infelicità, sofferenza e tradimenti per il solo evadere da una situazione troppo stretta.

Ma l’istantanea catturata dal celebre professionista Ken Lennox, una delle tante fotografie attraverso le quali è stata narrata la loro Storia matrimoniale, chiarisce un’amara verità: ‘Diana era infelice e Charles non se ne accorse’, si legge sul tabloid.

Immagini che alla luce di quanto emerso, rivelano un nuovo significato.

‘Il matrimonio iniziò a sgretolarsi prima che dicessero ‘Si”

Ancor prima che i due pronunciassero il ‘Si, lo voglio’, persistevano chiari segni del fatto che la loro relazione non avrebbe mai funzionato. Per iniziare, non era affatto un segreto che il figlio della Regina Elisabetta fosse ancora innamorato della sua ex fidanzata Cammilla Parker, nonostante in quel momento avesse sposato un altro uomo.

D’altra parte invece lui e Lady D si conoscevano a pena quando si promisero amore eterno, a ribadire il concetto, la nota intervista che traumatizzò profondamente la Principessa, ove il Principe del Galles la imbarazzo rispondendo alla domanda, ‘Se amasse Diana’, con ‘Si. Qualunque cosa significhi innamorato’.

Il loro matrimonio dunque iniziò a sgretolarsi ancor prima di dirsi ‘Si’ per sempre.

Lo scatto simbolo ‘dell’inizio della fine’ diventa virale

La foto ‘simbolo’ in questione risale al 1983 durante il loro primo tour in Nuova Zelanda e in Australia dove Ken Lennox colse l’attimo esatto in cui Diana scoppiò in lacrime mentre il Principe Carlo guardava altrove.

Quando il professionista chiese all’Ufficio Stampa di Corte, chiedendo il motivo di quello stato emotivo, furono tirati in ballo ‘zanzare, jet leg, e il caldo soffocante’.

Ma Lennox in cuor suo non ha mai creduto a tutto questo:

‘Era il primo segno di qualcosa che non andava, e poi abbiamo iniziato a vedere altre cose succedere in seguito’

disse in una intervista. Ecco lo scatto: