‘Aveva una cicatrice’ l’audio segreto di Lady Diana rivela il vero trauma subito: Carlo l’aveva distrutta

A distanza di 23 anni dalla morte di Lady Diana, emerge il drammatico retroscena sul giorno del loro fidanzamento: ‘Traumatizzata dal Principe Carlo’

La Storia tra Il Principe Carlo e la dolcissima Lady Diana Spencer è ancora oggi al centro dei gossip. Tantissimi i retroscena emersi da quel tragico incidente stradale avvenuto 23 anni fa, in cui Lady D perse la vita.

Un matrimonio non semplice, costellato dai ripetuti tradimenti del Principe del Galles, prima con sua sorella Sarah, poi con Camilla Parker la sua attuale consorte.

Un’unione a tratti indesiderata, in cui i veri sentimenti sarebbero stati messi da parte per i loro due figli Harry e William. A distanza di anni emerge l’inquietante retroscena risalente al giorno del loro fidanzamento. Scopriamo maggiori dettagli.

Lady D traumatizzata dal Principe Carlo

Il giorno del fidanzamento dovrebbe essere per chi sta per compiere il grande passo, un giorno importante ma soprattutto felice. Non fu così per il Principe del Galles e la Principessa Diana.

E’ ciò che emerge da una registrazione segreta, i cui nastri sono state diffuse solo di recente. A parlare è proprio Diana la quale rivela quanto abbia sofferto in particolar modo proprio agli inizi della loro relazione. La Principessa aveva una vera e propria cicatrice inflitta dalle parole della persona che amava, da quello che sarebbe diventato suo marito.

Nel 1981, la coppia reale annuncia il loro fidanzamento dinanzi alle telecamere. Quando il giornalista chiese loro se si amassero, Diana resto a tratti perplessa dalla domanda, alla quale rispose ‘certo che lo siamo’, mentre Carlo rispose ‘qualunque cosa significhi essere innamorati’.

Nelle registrazioni segrete successive a quell’intervista, si sente Lady D rivelò:

‘Mi ha lasciato senza fiato. Ho pensato: “Che strana risposta”. Dio, questo mi ha completamente traumatizzato’

disse all’allenatore Peter Settlen.

Diana tentò più volte il suicidio

Inoltre nello scambio di battute, la Principessa Diana Spencer prosegue rivelando di essere poi venuta a conoscenza della relazione del Principe Carlo con Camilla Parker Bowles all’inizio della loro relazione, motivo per il quale avrebbe tentato più volte il suicido.

Per molto tempo, come si evince dalla fonte tedesca focus.deu, i sudditi britannici si risentirono dei comportamenti del Principe Carlo nei confronti di Diana. Tale risentimento si sarebbe poi amplificato sino a diversi anni dopo l’incidente mortale che colpì la Principessa Triste.