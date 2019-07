Lo sai che la tua padella ha un segreto?

In cucina, ci sono tanti segreti, a partire dagli utensili che si utilizzano. Sai che anche la tua casseruola nasconde delle cose che – forse – tu non conosci? Scoprile leggendo questo articolo.

La casseruola che ha in cucina ha un segreto: lo sapevi?

In cucina, utilizziamo tante pentole diverse e utensili che, spesso, hanno degli usi insoliti e poco noti, anche a chi è un eccellente cuoco davanti ai fuochi.

La parte migliore della tua padella è nascosta in bella vista.

È sicuro dire che la parte peggiore della cucina è la pulizia. Le pile di piatti dopo aver preparato e mangiato un grande pasto sono sempre la parte meno emozionante del processo.

Ma cosa succede se ci fosse un modo per limitare anche una piccola parte della pulizia della cucina post-cottura? E si nasconde nella tua casseruola.

A quanto pare, il buco all’estremità del manico della casseruola va ben oltre il semplice uso dell’appendere la padella al gancio.

E non è l’unico utensile da cucina che ha un segreto nascosto. È anche un posto – forse inusuale – per riporre il cucchiaio. Basta posizionare l’estremità della maniglia nel foro. Se puoi, metti il cucchiaio in modo che si posizioni sopra la padella.

I consigli dell’esperta

Alicia Rooker, redattore e test di ricette per il sito Taste of Home, dice che dovresti togliere la salsa o il cibo dal cucchiaio prima di metterlo nella padella.

In questo modo, previeni anche la perdita di cibo dallo stesso cucchiaio. Inoltre, consiglia di assicurati di usare anche un cucchiaio di legno o resistente al calore, in modo che il tuo non si sciolga a contatto con le pietanze.

Non dimenticare di cucinare in totale sicurezza e tienere il manico verso l’esterno dei fornelli, in modo da evitare incidenti spiacevoli in cucina, come bruciature sulle mani o sulla zona dei polsi.