Sai che il mestolo per gli spaghetti ha un segreto?

Se ti dicessimo che il tuo cucchiaio per pasta e spaghetti potrebbe fare molto di più che scavare, mescolare e servire? Secondo quanto si legge in Internet, può fare molto di più. Ecco gli usi segreti di questo utensile da cucina.

Mestolo da spaghetti: gli usi segreti

Apparentemente, il buco nel mezzo del tuo cucchiaio di pasta può servire da strumento per prendere le giuste porzioni. È abbastanza largo da contenere la giusta quantità di spaghetti per una persona.

Confronta con un quarto

Secondo l’USDA, la porzione di pasta corretta è di 57 grammi circa. Se stai preparando spaghetti più lunghi (pensa spaghetti, linguine o fettuccine), puoi misurare la giusta quantità tenendo la pasta fino a un quarto.

Una volta che il mucchio di spaghetti è uguale al diametro della moneta, hai la giusta dose raccomandata.

Altri metodi

Metti la pasta nel palmo della mano

Per misurare 1 tazza di pasta secca, usa il palmo come guida (riempi il pugno chiuso). Questo funziona meglio per forme di pasta più piccole come maccheroni o rigatoni.

Conserva una bottiglia di Coca-Cola

Mentre il foro in un cucchiaio può variare, la dimensione di un’apertura della bottiglia di soda sarà sempre la stessa. Ciò la rende uno strumento perfetto per la porzionatura della pasta.

Riempi il diametro strettamente con le tagliatelle asciutte per determinare quanto cucinare per uno. (Suggerimento: risciacquare prima la bottiglia di soda!)

Tra le dita

Questo metodo è meno affidabile degli altri (dopo tutto, ognuno ha mani di diverse dimensioni) ma è un trucco veloce e che è facilmente a portata di mano o, meglio, di dita 🙂

Fai un cerchio con l’indice e il pollice, quindi riempi il centro con lunghi spaghetti, linguine o altre tipologia di pasta lunga. In questo modo avrai una buona porzione di pasta da inserire nei tuoi piatti.

Non ci resta che augurarti buon appetito.