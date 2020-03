Livello del mare, i dati preoccupano: nel 2100 sarà più alto di 2,5 metri

Il livello del mare cresce sempre più rapidamente. Se non agiamo subito, entro il 2100 salirà di 2,5 metri. Perderemo coste, vite ed intere nazioni.

Il livello del mare cresce in tutto il mondo e le stime parlano che entro il 2100 potrebbe arrivare ad essere 2,5 metri in più rispetto ad ora. Questo porterà ad effetti disastrosi, addirittura nazioni insulari potrebbero sparire del tutto ed altre invece potrebbero vivere tragedie immani.

Il rapporto della Virginia Institute of Marine Science

Gli studi in merito sono tantissimi ma un rapporto appena divulgato dalla Virginia Institute of Marine Science, ci dà un dato preoccupante per quanto riguarda gli Stati Uniti. Le coste della nazione sono sempre più erose ed il livello del mare cresce ad un ritmo vertiginoso e accelera. Si stima che entro il 2050 la crescita del livello del mare potrebbe arrivare a 80 centimetri e fino a 2,5 metri in più nel 2100.

Questo rapporto trova le sue basi nei dati che periodicamente vengono raccolti 32 stazioni climatiche che sono distribuite sulle due coste degli Stati Uniti. Secondo i dati, 27 hanno registrato un aumento nel livello del mare e addirittura 25 hanno annotato un incremento più veloce che negli anni precedenti. Quella che ha raccolto i dati peggiori è nel Texas nella città portuale di Rockport, che dimostrano una crescita del livello del mare più alta nel 2019 rispetto a tutte le altre.

Nel rapporto inoltre se ne richiama uno precedente del NOAA del 2017. In esso possiamo leggere che in caso di non riduzione delle emissioni, il livello del mare potrebbe arrivare a 2,5 metri entro il 2100. Molly Mitchell una delle autrici del rapporto dice che:

“L’accelerazione che abbiamo visto in così tante stazioni suggerisce che si realizzeranno le previsioni più pessimistiche di quel rapporto.”

Una piccola speranza arriva dalle 5 stazioni che si trovano sulla West Coast, di cui 4 in Alaska. Si stanno formando in quelle zone delle montagne costiere, che sono in grado di tenere basso il livello del mare. Il livello del mare li cresce 0,02 mm all’anno, contro gli 0,2 mm all’anno delle altre.