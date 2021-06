L’Isola dei Famosi, il look di Elettra Lamborghini per la finale è...

Ieri sera per la finale de L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini ha sfoggiato un look a dir poco strepitoso: tutti i dettagli.

Un look che non è passato inosservato, la giovane opinionista sa sempre come stupire il suo pubblico.

Elettra Lamborghini, la finale

Ilary Blasi ha dato il via all’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, salutando i suoi tre opinionisti: Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Il primo naufrago ad abbandonare il gioco è stato Matteo, sconfitto al televoto da Awed.

Successivamente le fidanzate di Andrea e Ignazio si sono sfidate al girarrosto, una prova molto breve dato che Arianna è caduta dopo pochi secondi.



Cecilia ha vinto la sfida, per questo ha incontrato subito il suo fidanzato Ignazio, i telespettatori hanno assistito a una scena davvero molto romantica.

Addirittura Ilary ha chiesto al naufrago se volesse fare una proposta di matrimonio simbolica alla fidanzata, ma Moser ha rifiutato perché vuole chiederglielo lontano dai riflettori.

Tommaso Zorzi ha appoggiato la scelta di Ignazio, dato che lo conosce e sa bene che la coppia ha un sentimento vero e ci tengono molto a proteggerlo.

Dopo l’ultima prova, Andrea Cerioli incontra la sua fidanzata Arianna, anche se prima ha un confronto faccia a faccia con Daniela Martani e dopo pochi minuti viene eliminato al televoto da Awed.

La finalissima è tra Valentina Persia e Awed e con il 67% dei voti, vince Awed.

Elettra Lamborghini, look per la finale de L’Isola dei Famosi

Anche questa volta, la giovane opinionista ha conquistato tutti con il suo fantastico look, che non è passato affatto inosservato.

Un vestito arancione davvero stupendo di Alessandro Angelozzi Couture.

Il colore non è a caso, dato che è il suo preferito come ha rivelato più volte.

L’abito è stato in grado di mettere in risalto le sue favolose forme e ha mandato i fan in visibilio.

Riguardo le scarpe ha indossato dei tacchi neri aperti, con una catena dorata che scivola sul dorso dei piedi, una meraviglia.

Inoltre ha deciso di sfoggiare un acconciatura liscia naturale.

Elettra ha ringraziato la padrona di casa sui social per questa fantastica occasione, infatti ha scritto:

“la finale de L’Isola dei Famosi è stata una bellissima esperienza, grazie a Ilary e Mediaset per l’opportunità.”

In tantissimi hanno commentato facendole degli apprezzamenti come “Ci mancheranno i tuoi meravigliosi outfit”, “Tu vinci sempre”, “Sei favolosa”.

Anche questa volta Elettra Lamborghini ha fatto colpo, durante questa edizione del reality è riuscita ad incantare tutti con i suo look a dir poco incantevoli ed eleganti.

