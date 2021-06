L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi: il look della finale è da infarto,...

Il reality più controverso della stagione arriva alla finale ma a lasciare senza parole è il look di Ilary Blasi che ha fatto urlare i fan.

Fascino e sensualità sono gli ingredienti dell’outfit sfoggiato dalla neo quarantenne più affascinante della tv, ecco tutti i dettagli che abbiamo scovato per voi e le FOTO della serata!

L’Isola dei Famosi 2021: Ilary Blasi conclude l’avventura in bellezza

L’Isola dei Famosi nella sua edizione numero 15 è arrivata alla conclusione dopo ben 81 giorni in cui i naufraghi hanno sofferto, riso ed intrattenuto il pubblico a casa.

Non solo i naufraghi ed il vincitore dell’edizione 2021 sono stati i grandi protagonisti ma a rendere lo spettacolo sempre così brioso, sagace ed imperdibile è stata soprattutto lei, Ilary Blasi.

La conduttrice romana, tornata in tv durante questa edizione al timone di un altro reality dopo l’esperienza con il GFVip, ha incantato tutti oltre che con la sua bravura, con la sua innata bellezza ed eleganza.

Le puntate del reality sono diventati un appuntamento imperdibile per gli appassionati di moda e per i fan della bella signora Totti. I suoi look hanno incantato tutti, spaziando tra gli stili ed i marchi, sempre con classe e buongusto.

I fan sono stati tutto il giorno in fibrillazione ed avevano ragione: Ilary Blasi ha stupito ancora!

Il look di Ilary Blasi per la finalissima: fan senza parole

Ilary Blasi indossava un abito da principessa: lungo, con scollo a cuore che esaltava il décolléte, con gonna a sirena che terminava il una “coda” ampia e ricca di volant.

Ai piedi la Blasi calzava delle dècolleté in tinta cromatica. Come gioielli la signora Totti indossava dei maxi orecchini a cascata luccicante a marchio Bozart Bijoux e che valorizzavano l’acconciatura raccolta ad opera di Alessia Solidani. La bellezza e lo sguardo di Ilary erano sottolineati dal make up ad opera di Laura Barenghi.

Alla bella e brava Ilary Blasi vanno anche i nostri complimenti per la fine di questa avventura alla condizione del reality e le auguriamo di tornare prestissimo in tv, dopo essersi goduta le meritate vacanze con la famiglia!

