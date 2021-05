Elettra Lamborghini ha scelto un look “selvaggio” per la 18esima puntata de L’Isola dei Famosi.

La giovane ereditiera anche questa volta non ha rinunciato al lusso, per questo ha deciso di sfoggiare un abito molto costoso: tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini, la sorpresa dietro le quinte

Ieri 17 maggio 2021, era il compleanno della bellissima opinionista de L’Isola dei Famosi.

La Lamborghini ha infatti compiuto 27 anni e ha deciso di festeggiarli il giorno prima con tutta la sua famiglia e i suoi amici più stretti, in un ristorante lussuoso.

Ovviamente ieri a inizio puntata, Ilary Blasi e i presenti in studio le hanno augurato i loro più sinceri auguri di compleanno, ma non è finita qui perché dietro le quinte ha ricevuto un regalo speciale.

Si tratta di una delle cose preferite della cantante, ovvero i dolci.

Infatti nel suo camerino ha trovato una torta sacher e delle candeline con il numero 18.

La ragazza si avvicina ai 30 anni e non lo vuole affatto accettare, per questo anche nelle sue altre 3 torte di compleanno ha utilizzato lo stesso numero.

Sempre dietro le quinte, la Lamborghini ha improvvisato un twerk, con il vestito scelto per questa puntata: scopriamo di più sul suo look “selvaggio”.

Elettra Lamborghini, il vestito per la 18esima puntata de L’Isola dei Famosi

Per la puntata di ieri 17 maggio 2021, Elettra Lamborghini ha scelto un abito corto di Philipp Plein e delle scarpe aperte con il tacco di Giuseppe Zanotti.

Due brand super lussuosi, un abito del noto marchio tedesco va dai 1000 euro fino ad arrivare a cifre spropositate.

Ovviamente per il suo compleanno non poteva non scegliere un abito leopardato.

Il vestito a tunica che ha sfoggiato la bella opinionista, ha una profonda scollatura che porta l’attenzione verso il punto vita, dove si crea un drappeggiato trattenuto da una fibbia gioiello a forma esagonale.

La gonna dell’abito è simmetrica e ha le maniche con polsino.



Come tutti sapranno Elettra ama tutto ciò che è leopardato, infatti ha anche un tattoo maculato che le ricopre lato b e spalla.

