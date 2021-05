L’ex moglie di Gigi D’Alessio è una donna nuova e sicura di sé, un cambiamento sconvolgente.

La terribile pandemia che ha colpito il nostro Paese, ha donato all’artista di Sora, una consapevolezza diversa sia a livello personale e sia professionale.

Nel programma “Da Noi…A Ruota Libera”, è stata intervistata da Francesca Fialdini, dove ha raccontato dei retroscena inediti sulla sua vita privata.

Non tutti sanno che la Tatangelo ha una grande passione per la danza e grazie a questo stimolante hobby è riuscita a dare una svolta importante alla sua carriera.

Questa nuova esperienza l’ha cambiata e l’ha aiutata a lavorare su se stessa.

Non è finita qui perché tutta questa serenità è anche grazie all’amore che prova per Andrea.

Durante l’intervista Anna Tatangelo ha raccontato:

“Andrea è il centro, è il punto più stabile in assoluto. Ho riscoperto il nostro rapporto, visto che venivo da una separazione. Grazie a lui, ho riniziato a divertirmi con la musica. Non voglio più chiudermi in me stessa”.