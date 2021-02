L’Isola dei Famosi 2021, spoiler: doppio appuntamento settimanale da marzo

I fan di Ilary Blasi possono esultare: la conduttrice sarà in onda su Canale 5 al timone del reality che promette grandi novità!

Due puntate a settimana e tante sorprese per un reality tra i più attesi. La speranza è di bissare i successi del Grande Fratello Vip, ce la farà Ilary?

Scopriamo gli ultimi spoiler su L’Isola dei Famosi 2021!

L’Isola dei Famosi 2021: quando andrà in onda?

Ci siamo: manca davvero pochissimo al varo della nuova edizione de L’Isola dei Famosi.

Il reality che mette alla prova la resistenza fisica e psicologica dei concorrenti vip sta per tornare per l’edizione 2021 e già sono emersi alcuni succosi spoiler!

Le novità sono tante, a partire dalla programmazione settimanale. È notizia di pochissime ore fa che le puntate previste saranno ben due a settimana.

I vertici Mediaset hanno pensato di bissare l’esperienza del doppio appuntamento settimanale come accaduto per il Grande Fratello Vip? I dati dello share confermano che per lo show di Signorini la scelta è stata vincente, chissà se lo sarà anche per il reality di Ilary.

Secondo quanto riporta anche Blasting News, i giorni dedicati al nuovo reality saranno il lunedì ed il giovedì.

Come qualcuno potrà notare uno dei due giorni è attualmente occupato dalla prima serata del GFVip e questo da un ulteriore indizio sulla data di partenza.

L’Isola infatti inizierà appena dopo la finale del Grande Fratello Vip, nel mese di marzo 2021, forse l’8 o il 15.

Spoiler nuova edizione: Ilary Blasi e non solo

Il reality basato sulle prove di sopravvivenza dei concorrenti è stato lontano dal piccolo schermo per due edizioni e si annuncia perciò un ritorno in grande stile. A partire dalla conduttrice: non sarà più la vulcanica Alessia Marcuzzi, ma l’altrettanto brava e solare Ilary Blasi.

La moglie dell’ex capitano della Roma è una delle conduttrici più amate per la sua spontaneità e la sua capacità di tenere testa anche a personaggi molto controversi come è accaduto con Fabrizio Corona.

Per quanto riguarda il cast vi sono già alcune indiscrezioni: si parla di una possibile partecipazione di Amedeo Goria, Elenoire Casalegno, Elisa Isoardi, Giovanni Ciacci, Vera Gemma, Gilles Rocca, Angela Melillo, Paul Gascogne e Francesca Lodo.

Non ci sarà più invece Alvin come inviato, ma non è ancora stato confermato il sostituto. Si vocifera che potrebbe essere Aurora Ramazzotti o Tommaso Zorzi.

Se non volete perdervi nessun aggiornamento sul reality più estremo di tutti continuate a seguirci!