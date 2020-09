Chi è Tommaso Zorzi? Età, lavoro e coming out dell’influencer oggi tra i concorrenti del Grande Fratello VIP

Influencer e inviato, Zorzi è un noto personaggio del mondo dello spettacolo italiano e ora sarà tra i concorrenti del GF VIP

Dall’infanzia alla notorietà fino ad arrivare alla vita privata di Tommaso Zorzi. Nel mezzo della scalata per il successo, anche un dramma che lo ha segnato profondamente…

Chi è Tommaso Zorzi

Nasce a Milano, il 2 aprile del 1995, sotto il segno zodiacale dell’Ariete.

Zorzi è un influencer e un personaggio ricorrente del programma Riccanza di MTV.

Il giovane 25enne ha studiato a Londra Economia e Business Management ed è perfettamente inserito nel Jet Set italiano ed internazionale.

In tv, la sua carriera è proseguita come inviato di Sanremo, poi come concorrente nel 2018 di Dance Dance Dance e successivamente anche di Pechino Express 2018 in coppia con Paola Caruso.

Dal mese di settembre del 2020, Tommaso Zorzi è tra i concorrenti ufficiali del Grande Fratello VIP 5.

Vita privata e curiosità

Tommaso Zorzi ha molte amicizie vip, tra cui la già citata Paola Caruso, la figlia di Eros e Michelle, Aurora Ramazzotti, e la celebre attrice Lindsay Lohan.

Tommaso ha una cagnolina di nome Gilda alla quale è molto legato. Inoltre, Tommaso non ha paura di ostentare il suo tenore di vita: per questo motivo è stato molto criticato dal pubblico e da altri personaggi del mondo dello spettacolo italiano.

Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, è stato fidanzato con Marco Ferrero, in arte Iconize. I due si sono lasciati all’inizio del 2018.

Recentemente, ha frequentato Armando Condemi, un designer di Milano. Al momento, invece, sarebbe single e in cerca del vero amore.

In passato, Tommaso ha vissuto un vero e proprio dramma: un ragazzo lo ha minacciato di rendere pubbliche le loro chat, a meno che non avesse pagato.

Grazie all’aiuto delle forze dell’ordine, Zorzi sarebbe riuscito a risolvere la situazione.